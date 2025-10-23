Nueve municipios de Málaga continúan en riesgo alto por virus del nilo

El virus del Nilo no da tregua a los municipios andaluces y ya está presente en las ocho provincias andaluzas. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía notifica la presencia de estos mosquitos con riesgo alto en 114 localidades de la autonomía.

En Málaga, la Junta declara en riesgo alto a nueve municipios de la provincia, que son: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almargen, Antequera, Cártama, Coín, Guaro, Málaga capital y Pizarra. En todas estas comarcas del Guadalhorce la Junta tiene colocadas trampas para detectar la presencia de estos mosquitos. Y señala de la existencia de un nivel elevado en las trampas Marbella.

Además, no hay que olvidar que la Junta detectó este 10 de octubre mosquitos en El Tarajal, Campanillas,

La peor parte está en Sevilla, donde se han notificado 43 municipios en situación de alerta, le sigue Cádiz con 17; Huelva (15); , 12 en Córdoba, ocho en Jaén, seis municipios de Almería y cuatro en Granada.

Mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental / Alejandro González.

La fiebre del Nilo, que es la enfermedad que transmiten estos mosquitos, ya ha acabado con la vida de un total de 11 personas en Andalucía. Y solo en esta última semana ya ha matado a dos mató a una mujer de 82 años en Extremadura. La región En este momento, son cinco pacientes continúan ingresados en la región a causa de esta enfermedad.

Recomendaciones

Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Sanidad anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

Especialmente en esta época, en la que ya no se utilizan las piscinas y albercas, propone dejarlas preparadas para la invernada, de modo que se evite convertirlas en focos de cría de mosquitos. Para esto es necesario bien taparlas, bien mantenerlas con niveles de cloro adecuados y alguna recirculación de agua, o, en su caso, vaciarlas.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.