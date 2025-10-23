El Parque del Oeste y el ruido nocturno

A comienzos de siglo, en lo alto de la torre finalizada de la Catedral de Málaga yacía olvidada una matraca gigante de madera. Como explicaba el entonces deán don Francisco García Mota, se empleaba en siglos pasados durante el Viernes Santo, en sustitución de las campanas, en señal de duelo por la muerte de Jesús.

Cuando María José García, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Nueva Realidad’ de Parque Mediterráneo, pone en funcionamiento la puerta giratoria del Parque del Oeste, parece reproducir el sonido ronco de la matraca catedralicia.

Se trata de una aparatosa estructura metálica que da a la calle Luis Barahona de Soto. Sirve para que los usuarios del parque puedan salir de él a cualquier hora del día o de la noche; solo salir pues está bloqueada para entrar.

El problema es que la puerta se encuentra a menos de 50 metros de los primeros bloques de la urbanización Parque Mediterráneo y funciona las 24 horas.

«Esto de noche mira cómo suena», destaca Javier Millán, de la Asociación de Vecinos ‘Nueva Realidad’ de Parque Mediterráneo.

A su lado está la presidenta vecinal María José García, que apunta que no sólo se escucha durante la noche, «porque durante el día los niños vienen a jugar aquí; pero de día, bueno...».

La Asociación de Vecinos ‘Nueva Realidad’ vuelve a pedir al Ayuntamiento la retirada de la puerta, como ya hizo en estas páginas en septiembre de 2014 y en julio de 2015. En esta última ocasión, la presidenta comprobó para La Opinión, libreta en mano, que un viernes por la noche la puerta había sido utilizada por 40 personas «desde la 1.15 hasta las 3.50», algunas de ellas en grupo.

Aunque los horarios oficiales del Parque del Oeste son, en verano, de 7.30 a 00.30 y en invierno (del 15 de septiembre al 1 de mayo) de 7.45 a 22 horas, María José García explica que la puerta giratoria permite «que como la gente sabe que puede salir, haya botellones a las 2, 3 y 4 de la mañana».

Otra vista de la puerta giratoria del Parque del Oeste. / a.v.

En la misma línea, Javier Millán dice ignorar «qué sentido tiene esa puerta las 24 horas», pues sirve para que, quienes se cuelan al parque saltando muros o vallas, «tengan esa puerta de salida».

«Los ruidos son continuos», apunta María José García. La presidenta vecinal también subraya que, aparte de los problemas de ruido, provoca inseguridad a los animales del parque. «Por la noche se ven luces junto a los animales».

Para Javier Millán, con el fin de acabar con las molestias de los vecinos hay que terminar con la puerta giratoria, y si en su día se puso, en teoría, para que algún visitante despistado pudiera salir, «si alguien se queda dentro, pues que llame por teléfono a la Policía Local y que lo saque; seguro que a la mañana siguiente ya no pasa», explica.

A este respecto, Javier se pregunta por qué el Parque del Oeste cuenta con esta puerta giratoria, cuando es un elemento que no se encuentra «ni en el Parque Huelin ni en el Parque Litoral», pone de ejemplos.

En 2015 contestó a los vecinos el entonces gerente del Parque, Miguel Otamendi, que explicó que la puerta se instaló «porque en su día también fue reclamada por vecinos». Pero la principal razón fue porque, en numerosas ocasiones, visitantes extranjeros se habían quedado encerrados «hasta las 4 o 5 de la mañana, hasta que alguien llamó a la policía». «La gente se despista y tienes que darle una salida. Ahora no tenemos quejas de este tipo», comentó.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, informó ayer a este diario de que se pondrá en contacto con la presidenta vecinal «para buscar una solución».