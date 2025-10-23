La Policía Local de Málaga celebra los actos del día de su patrón y reconoce actuaciones destacadas

La Policía Local de Málaga ha celebrado este jueves los actos con motivo de la festividad de su patrón, San Rafael Arcángel, que se han desarrollado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El evento ha estado presidido por el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, Juan Ferrer; el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas; el delegado territorial de Economía y Hacienda de la Junta, Antonio García Acedo; el diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Luis José Rodríguez; la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García; el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Málaga, Juan Bautista Calvo-Rubio; y la directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), Asunción Grávalos.

El acto se abrió con el himno de Andalucía y las palabras del intendente principal jefe Juan Ferrer. Para el cierre intervino el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, finalizando con el himno de España.

En el inicio se proyectó un vídeo con imágenes del trabajo diario desarrollado por agentes de la Policía Local de Málaga: patrullajes en vehículos de dos y cuatro ruedas, servicio de Aeropuerto, Playas, Unidad de Drones, Unidad de Caballería, Grupo Operativo de Apoyo (GOA), Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), Jefaturas de Policía de Barrio, etcétera, realizado por el Grupo de Audiovisuales del Cuerpo.

Al igual que el pasado año, se ha llevado a cabo un homenaje a los compañeros fallecidos en acto de servicio, entre ellos el subinspector Antonio Ramos, que prestaba servicio en la unidad Gotham de Policía Nacional. En el homenaje han participado policías locales de la Unidad de Caballería junto con compañeros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, depositándose una corona de laurel a los pies de San Rafael Arcángel.

Reconocimiento a actuaciones policiales

Durante el acto, han reconocido la dedicación y profesionalidad de agentes de la Policía Local por algunas de las actuaciones más destacadas en el último año.

En concreto, a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Norte que socorrieron a una víctima de violencia de género, tras llamada a la Sala 092 en la que se alertaba de que un individuo estaba amenazando a su pareja con una escopeta. Una vez en el lugar, oyeron gritos que provenían de la vivienda, adentrándose aprovechando que se encontraba abierta y procediendo a la detención del individuo tras encontrarlo esgrimiendo un arma blanca junto a la víctima, tras lo que localizaron y también intervinieron otras armas.

También a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Cruz Humilladero que intervinieron en otro caso de violencia de género, cuando un individuo irrumpió en el domicilio de su expareja mediante escalo, llegando a agredirla con un arma blanca. El hombre recibió a los agentes en actitud violenta negándose a darles acceso al inmueble mientras la víctima, herida, solicitaba auxilio, pudiendo finalmente, con ayuda de vecinos, acceder a la vivienda para socorrer a la mujer y proceder a la detención del individuo.

Además, al oficial de Policía Local del Grupo de Investigación y Protección especializado en la investigación de redes y fuentes abiertas de Internet, por su labor en pro de la seguridad vial tras identificar y denunciar a un grupo de conductores de motocicletas que circulaba con temeridad por la ciudad.

Durante el acto también se ha reconocido a policías locales del GIP y la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Centro por las actuaciones relacionadas con asociaciones cannábicas en las que se han destapado delitos contra la salud pública, produciéndose detenciones e intervenciones de sustancias estupefacientes.

Asimismo, a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Norte por la intervención con una persona con intención de suicidarse, logrando evitar, con la ayuda de un ciudadano, el fatal desenlace y ponerla a salvo, llegando incluso a arriesgar sus propias vidas.

Otro reconocimiento ha sido a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Churriana-Aeropuerto que fracturaron el cristal de la ventanilla de un vehículo para sacar al conductor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador junto con varios sanitarios que participaron activamente hasta la llegada de una unidad del 061, logrando salvar la vida del mismo.

Además, a los policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) que se implicaron en la situación de una víctima de atropello, una mujer de 75 años, tras conocer que precisaba una cama articulada, haciendo las gestiones oportunas para conseguir una e instalándola en su domicilio.

Otra actuación reconocida ha sido a los policías locales del Subgrupo Unidad Canina del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) que en la dana del pasado mes de noviembre rescataron a una conductora atrapada en el arroyo Cupiana, para lo que uno de ellos se encordó, logrando llegar hasta al coche a pesar de la fuerte corriente y rescatar a la mujer a través de la ventanilla para ponerla a salvo, asegurando también el vehículo mediante amarres para evitar que fuese arrastrado por la fuerza del agua.

Asimismo, a los policías locales del Subgrupo Unidad Canina por la detención de un individuo que estaba propinando una paliza a un ciudadano para robarle el teléfono móvil, resultando la víctima ser subinspector de la Policía Local de Marbella.

Por último, a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Carretera de Cádiz por el auxilio al subinspector de Policía Nacional Antonio Ramos, fallecido la madrugada del 5 de junio tras la colisión con un turismo en el que tres individuos, que también fallecieron, circulaban en sentido contrario huyendo de la acción policial.

Reconocimiento colaboración ciudadana

Por otro lado, se ha felicitado a los doctores Carmen Patricia Macías Ávila y Fernando Alberca del Arco y a la enfermera Clara Yus Fernández, que colaboraron activamente en salvar la vida del conductor que sufrió una parada cardiorrespiratoria; así como al ciudadano que ayudó a impedir el intento de suicidio.

Asimismo, se ha felicitado a David Soria, taxista de Málaga, por la ayuda prestada a una joven que estaba siendo asaltada por un individuo de madrugada en plena vía pública, reconocimiento que fue fruto de una moción institucional en sesión plenaria.

De igual modo, se ha reconocido al servicio del 112 Andalucía por su trabajo en las situaciones de urgencias y emergencias y a la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga por el trabajo conjunto para el oportuno desarrollo de la Semana Santa.

Otros reconocimientos han sido para Jefatura, Grupo y Subgrupo más destacados a la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Carretera de Cádiz, Grupo de Apoyo a la Planificación (GAP) y Subgrupo de Señalizaciones y Mantenimiento.

Además, han sido distinguidos más de una treintena de agentes con distintas cruces al mérito policial por los años de servicio cumplidos: con distintivo blanco (15 años), con distintivo morado (20 años) y con distintivo verde (30 años).

Además se ha entregado reconocimiento a más de una decena de miembros de la plantilla de la Policía Local de Málaga por sus servicios prestados hasta su edad de jubilación.

Desde la celebración de los actos del Patrón el pasado 27 de septiembre de 2024, la Policía Local ha atendido más de 123.400 llamadas al 092, efectuado un total de 813.157 intervenciones y realizado 1.257 detenciones, además de 2.107 servicios extraordinarios, manteniendo su firme compromiso de atención a la ciudadanía y de ofrecer un servicio público de calidad, avanzando en simplificación administrativa.