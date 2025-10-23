El PP acusa al Gobierno de «bloquear» la red eléctrica y «frenar inversiones»

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado que «el bloqueo que el Gobierno de Pedro Sánchez impone a la red eléctrica de la provincia está frenando inversiones por más de 3.000 millones de euros sólo en la Costa del Sol merced a una ocupación del 100% de los nodos de la red de distribución».

Ante ello, Cortés ha afirmado que «el colapso en la capacidad de distribución bloquea el crecimiento económico de la provincia al paralizar proyectos de todo tipo», que abarcan desde el ámbito comercial hasta el residencial.

«El sectarismo de Sánchez se evidencia en el maltrato a Andalucía y, en concreto, a Málaga, una de las provincias más perjudicadas por esta situación deficitaria», ha añadido.

Así, Cortés ha señalado en un comunicado que, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «son conscientes de las necesidades que tiene la red eléctrica malagueña. Y, aun así, miran para otro lado».

Por este motivo, ha reclamado al Gobierno de Sánchez «que priorice la ejecución de obras pendientes en la red eléctrica malagueña o que transfiera las competencias y los recursos para que la Junta se haga cargo de las mismas».

«Málaga no se merece este colapso a gran escala planeado desde la Moncloa. Recaudan más que nunca del bolsillo de los malagueños y no invierten ni un euro. Tienen la provincia sumida en un caos de movilidad. Frenan el desarrollo urbanístico, el crecimiento empresarial con una deficiente red eléctrica que, por falta de infraestructuras, también ha alcanzado su límite. Son siete años de inacción que están pagando todos los ciudadanos por la política partidista de Sánchez y Montero», ha relatado.

Además, Cortés ha insistido en que «la falta de capacidad de demanda está totalmente colapsada», lo que supone «un bloqueo total al desarrollo de Málaga provincia».

«Hay más de 190 megavatios paralizados en la Costa del Sol por el déficit que padecemos en capacidad de demanda. Esta dinámica está frenando el desarrollo urbanístico, empresarial y económico de Málaga. Nos quieren hundir», ha recalcado.

Por último, Cortés ha lamentado que este frenazo a las inversiones en la provincia «se prolongara hasta 2027», dado que «el Gobierno no ha incluido ninguna mejora en la red malagueña dentro de la Planificación Eléctrica 2021-2026». «Esta dinámica es absolutamente insostenible. Hay grandes proyectos en cartera, tantos urbanísticos, como empresariales, que han sido suspendidos por superar el megavatio de potencia», ha concluido.