Problemas de movilidad en Málaga: Salado pide a la sociedad civil que reclame inversiones en el Cercanías, el tren litoral y la A-7

Los problemas de movilidad en la Costa del Sol se asomaron por enésima vez al discurso del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien hizo un llamamiento a la sociedad civil malagueña para que “reclame lo que nos corresponde, lo que esta provincia merece y necesita". En relación al transporte público, Salado exigió “de manera urgente” una serie de "inversiones que mejoren la movilidad y den respuesta a las necesidades de una de las áreas metropolitanas más importantes de España". De hecho, al desgranar las actuaciones que considera necesarias, Salado defendió que se debe avanzar "en la mejora y ampliación de la red de Cercanías, en el tren litoral que conecte toda la provincia de Málaga y alcance el Campo de Gibraltar, en la eliminación o al menos bonificación del peaje de la autopista de la Costa del Sol –como se ha hecho en otros territorios– y en la mejora de los accesos y enlaces de la autovía del Mediterráneo (A7), especialmente en puntos como San Pedro Alcántara (Marbella) o el tramo Málaga Este-Rincón de la Victoria- Vélez-Málaga".

Tales reivindicaciones -dirigidas al Gobierno central- fueron realizadas por Salado en la inauguración del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA), que se celebra en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial con la participación de expertos en planificación de infraestructuras y distintos representantes institucionales.

Atascos en la zona este

En relación a los atascos en la zona este de Málaga, Salado echó mano una vez más de "un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación, cuyos resultados proponen la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la ronda Este". "En concreto, se propone actuar en siete enlaces, con un coste estimado de 14 millones de euros, pero este documento se envió al Ministerio de Transportes en mayo y no hemos obtenido ninguna respuesta”, lamentó.

No obstante, Salado hizo algunas concesiones y moderó su discurso a la vez que abogaba por una mayor planificación: “Sabemos que todo no se puede hacer a la vez, hay que realizar una planificación que no se puede demorar más para ir acometiendo actuaciones que pueden aportar mejoras eficaces a corto y medio plazo, mientras llegan otras más estables”.

"Situación no sostenible"

Salado también recordó que "España lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado" y calificó la situación como “no sostenible”. "En la provincia hay muchos proyectos empresariales y muchas viviendas paralizadas por las deficiencias que presenta la red eléctrica", enfatizó.

En ese punto, el presidente de la Diputación explicó que el de Málaga es “un caso de éxito” y, aunque reiteró que "la provincia vive un momento de “esplendor”, no perdió de vista una advertencia: “En pocos años nos convertiremos en la provincia más poblada de Andalucía, con todas las oportunidades que esa situación nos ofrece, pero esta realidad también presenta una serie de retos y desafíos en materias básicas como el transporte, la vivienda, la energía o las infraestructuras hídricas”, señaló.

Finalmente, Salado llegó a defender la gestión de la Diputación de Málaga y se manifestó en estos términos: “Si demandamos inversiones es porque las hacemos, en la medida de nuestras competencias y recursos; en los últimos cuatro años hemos invertido un total de 72 millones de euros para mejorar la red provincial de carreteras y seguiremos haciéndolo, porque sabemos que la movilidad y el transporte son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, y tienen un impacto directo en el empleo y la competitividad”, subrayó el presidente de la Diputación.