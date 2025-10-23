De la Torre anuncia mañana novedades sobre el plan Guadalmedina

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunciará mañana novedades sobre el Plan Guadalmedina en una comparecencia compartida junto a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.

Aunque no han trascendido más detalles, en la convocatoria dirigida a la prensa se indica que se informará sobre los avances de la "integración urbana" del río en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Las últimas novedades que se conocen sobre el proyecto se hicieron públicas este verano, después de que el consistorio desvelase el último diseño que articularán los puentes plaza que siempre ha defendido De la Torre como solución para el cauce urbano.

En junio se adjudicó la redacción del anteproyecto a la consultora de ingeniería y arquitectura Esteyco y en agosto se explicaron algunos aspectos clave, como es la conexión de los barrios de ribera mediante la configuración de cinco plazas-puente entre La Goleta y Santo Domingo.

Infografía del puente plaza a la altura de Mena. / Ayuntamiento de Málaga

La propuesta

Según la propuesta de Esteyco, tendrían forma de 'X' y conectarán ambas márgenes del río a través de recorridos diagonales aportando espacios de estancia y zonas de juego en las mismas generando permeabilidad con el cauce, que combinará el canal de aguas bajas y espacios verdes con otros usos corno actividades deportivas sin necesidad de elementos fijos que pudieran interferir en las condiciones hidráulicas del mismo.

Asimismo, se propone la creación de tres plazas-puentes de hasta 3.000 metros cuadrados de superficie cada una entre los puentes de Armiñán y Aurora en lugar de una sola de grandes dimensiones para así potenciar la permeabilidad entre la trama urbana y el cauce y no restar protagonismo al río.