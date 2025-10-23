UMA
La UMA deniega el acto político de Vito Quiles por considerarlo contrario a los valores universitarios
El activista no contaba con autorización oficial ni motivos académicos y la institución alega que “en la universidad caben todas las ideas, pero no el odio ni la manipulación”
Laura Rubio
Tras la agitación provocada hace un día en la Universidad de Granada por parte del activista político de ultra derecha Vito Quiles al denegarse su acto en dicha ciudad, la historia se repite en Málaga. La UMA ha prohibido el acto político que Quiles planeaba realizar mañana en la Facultad de Derecho.
Al conocerse las intenciones de Vito Quiles de realizar dicho encuentro, el consejero social de la UMA Jose Postigo Aguilar, mandó una carta al rectorado para solicitar su prohibición. Dicha carta recogía que Vito Quiles ni es periodista acreditado, ni académico, ni tiene vinculación alguna con la comunidad universitaria, ni experencia en gestión o en el ámbito del conocimiento. Además, este acto no constaba con la autorización institucional ni motivo académico que justificase la visita.
Difusión de propaganda política
La carta presentada también expone que Quiles se caracteriza “por la difusión de propaganda política de extrema derecha, el hostigamiento a colectivos vulnerables y la promoción de desinformación”. Esto, tal y como explican desde la UMA, es incompatible con los valores universitarios relativos al pensamiento crítico, convivencia democrática y libertad académica.
“Lo hice porque me preocupa la integridad de los estudiantes, el bienestar y la seguridad de los mismos, porque ya sabemos lo que pasa cuando este individuo se acerca a las universidades públicas”, afirma Postigo en un vídeo que ha compartido en la red social X.
Protocolo de Uso Temporal de las Instalaciones
En el vídeo, Postigo confirma que la UMA ha denegado la autorización de este acto tras ejecutar el Protocolo de Uso Temporal de las instalaciones que prohíbe se utilicen las aulas como método de propaganda política ya que, según expresa el consejero, "la libertad universitaria significa: pensamiento crítico, debate y respeto. No intolerancia ni propaganda"
"Esto no va de ideologías, a la Universidad de Málaga, con distintos pensamientos y no ocurre absolutamente nada. Pero lo que no podemos permitir es que se utilicen los espacios públicos de una universidad para difundir odio, propaganda y mentiras", concluye Postigo.
Acto en la UGR
Este miércoles, el activista Vito Quiles realizó una concentración en la Facultad de Derecho, en el centro de la capital granadina, que conllevó un amplio dispositivo de refuerzo de seguridad de la Policía Nacional, entre centenares de partidarios y detractores que han estado separados por una calle en dos plazas contiguas del centro de Granada capital.
Su presencia provocó momentos de tensión entre ambos bandos: sus seguidores y los manifestantes en su contra.
Con un megáfono y durante alrededor de media hora, Quiles intervino con una bandera de España y a hombros de un colaborador señalando, entre otras consignas, que "la Universidad es de todos los españoles", con críticas al rector de la de Granada, Pedro Mercado, quien denegó dicho acto al no haberse solicitado de forma formal.
Al otro lado, gritos como "fuera fascistas de la Universidad" y contra Quiles marcaron también la concentración en contra del acto anunciado por el activista en Granada, en la que se han mostrado banderas republicanas, y se han prolongado tras su marcha, mientras que algunos de sus partidarios han seguido tras la valla de la Plaza de la Universidad, en la que ha llegado a mostrarse previamente una enseña con el escudo franquista, coreando lemas como "Pedro Sánchez a prisión", "que te vote Txapote" y "España cristiana, no musulmana".
