La venta de viviendas en Málaga sigue el alza por el tirón de la obra nueva y la hipoteca media llega ya a 214.000 euros

El mercado de compraventa de viviendas continúa marcando registros al alza en este 2025 pese a los elevadísimos precios de las casas, impulsado por la fuerte demanda y por la bajada de los tipos de interés de meses anteriores. Los datos hasta agosto, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizan un total de 24.691 operaciones en la provincia de Málaga, con una subida del 8,3% en relación al mismo periodo del año anterior. El 58% de estas adquisiciones se realiza mediante hipoteca, mientras que el otro 42% se abona al contado, lo que refleja el peso en el actual mercado inmobiliario malagueño de clientes de alto poder adquisitivo (muchos de ellos extranjeros) o de perfil inversor.

A nivel provincial son Madrid (54.161), Barcelona (49.301), Alicante (36.231) y Valencia (26.780) las qu encabezan la clasificación de ventas en lo que va de ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Por segmentos de mercado, la provincia malagueña ha registrado en este 2025, de enero a agosto, un total de 16.669 operaciones de viviendas usadas (un 1,3% más que el año anterior) y otras 8.022 de nueva construcción (un 26,4% más que el año anterior). Así, el crecimiento de ventas de este 2025 está muy centrado en la obra nueva, mientras que la segunda mano presenta una subida muy contenida.

Cabe destacar, de hecho, que Málaga es la tercera provincia que más casasa nuevas vende de España en lo que llevamos de 2025, sólo por detrás de Madrid (12.502) y Barcelona (9.735) y justo por delante de Alicante (7.037) y Sevilla (4.488).

Hipotecas de 214.000 euros

El INE también ha publicado este jueves los datos de firma de hipotecas. Hasta agosto se han registrado en Málaga 14.313 préstamos hipotecarios para vivienda, con un 15,3% de aumento sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. El valor de la hipoteca media concedida en Málaga se sitúa ya en 214.000 euros, un nivel un 9,6% más alto al que se veía a estas mismas alturas de 2024 (195.100).

La cuantía media de los préstamos concedidos en Málaga, como viene siendo habitual, sigue instalada como la tercera más elevada del país a nivel provincial, tan sólo superada por los 278.700 euros de Baleares y los 249.600 euros de Madrid. La cuarta posición es para Barcelona, donde el promedio es 194.100 euros.

La hipoteca media en España se sitúa en este 2025 en los 160.000 euros, con lo que Málaga se sitúa 54.000 euros por encima del promedio nacional.

Una maqueta de una nueva promoción en la pasada feria inmobiliaria Simed de Málaga. / Gregorio Marrero

Datos nacionales

En España, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% y contabilizó 47.697 operaciones. No obstante, en el acumulado del año (enero-agosto) se han vendido a nivel nacional un total de 469.960 viviendas, con un aumento del 16% y un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria.