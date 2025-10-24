Medioambiente
Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
Una apicultora con apiarios en Málaga ha comenzado una recogida de firmas para denunciar el devastador impacto de estas de las especies invasoras en la apicultura
Los apicultores no pueden más. La rápida y preocupante expansión de las avispas asiáticas está destruyendo poco a poco las colmenas de Málaga.
Denuncias públicas que se han trasladado a la plataforma Change.org, donde ya más de 76.000 personas han firmado para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente medidas para frenar la expansión de especies invasoras que amenazan a las abejas.
La petición ha sido iniciada por una apicultora con apiarios en Mijas, que ha experimentado en primera persona el devastador impacto de las especies exóticas invasoras, como la Vespa velutina, la Vespa orientalis y la Vespa bicolor.
"Estas dos últimas especies han arrasado con todas las abejas que tenía en mi pequeño apiario de Mijas durante el mes de agosto de 2023. También afectaron a las colmenas de otros apicultores de la zona y a la mayoría de los polinizadores silvestres".
La Vespa orientalis comenzó en 2018 de manera localizada en la costa de Cádiz, y poco a poco se extendió hasta el oeste de la provincia de Málaga. En menos de un año, la avispa asiática ya se encontraba en casi todas las localidades malagueñas.
El último y preocupante avistamiento ha tenido lugar en Alhaurín de la Torre, donde se han detectado ejemplares de la avispa asiática (Vespa velutina): “La situación es alarmante”, denuncia la apicultora.
Un futuro sin abejas
Las avispas asiáticas destrozan las colmenas y se alimentan de las abejas, por lo que su población está disminuyendo drásticamente debido al ataque constante de estas avispas invasoras y depredadoras.
Si la situación continúa, las abejas podrían estar en riesgo de extinción, lo que supondría un grave problema para la biodiversidad. Las abejas y los polinizadores silvestres son vitales para la biodiversidad y la economía. Según datos de Greenpeace, las abejas polinizan el 70% de los cultivos que consumimos.
Por ello, los apicultores piden a las autoridades ''medidas efectivas para controlar y prevenir la expansión de estas especies exóticas invasoras'' y reclaman programas eficaces para limitar su propagación y erradicarlas.
Un último grito de auxilio del sector a las administraciones públicas, rogando una solución eficaz contra esta amenaza biológica, que no solo afecta a la provincia de Málaga, sino que se extiende a gran parte del país.
Cómo afecta a las personas
Además de ser un gran problema para los apicultores, estas especies invasoras ya están provocando graves problemas en zonas urbanizadas.
Se dejan ver en parques, hospitales, jardines, zonas de basura y viviendas. De hecho, la organización agraria COAG denunció que la presencia de nidos en zonas urbanas ya ha provocado las primeras picaduras a personas por parte de las avispas orientales.
