Cambio de hora: el Colegio de Médicos de Málaga ofrece 6 consejos para minimizar sus efectos sobre la salud

Se acerca el momento del tradicional cambio de hora. En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, los relojes se retrasarán una hora para dar paso al horario de invierno. Aunque pueda parecer un simple gesto, este pequeño cambio —que nos regalará este fin de semana más tiempo de sueño— puede tener efectos en la salud, al alterar el ritmo biológico de algunas personas.

“El cambio horario puede provocar alteraciones leves del sueño, cansancio, irritabilidad o falta de concentración durante unos días, especialmente en personas mayores, niños o quienes ya padecen trastornos del sueño. Por eso es importante prepararse con antelación y escuchar a nuestro cuerpo”, afirma la doctora Mariló Padial, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), que ofrece una serie de pautas sencillas para minimizar sus efectos sobre la salud y facilitar la adaptación del organismo.

En primer lugar, la doctora Padial recomienda realizar un ajuste gradual de horarios. “Ir acostándose y levantándose 15 o 20 minutos más tarde cada día ayuda a que el cuerpo se adapte mejor al nuevo horario”, señala.

Cuidar el sueño

El cuidado del sueño es otro de los pilares fundamentales. Según explica la vocal de Commálaga, mantener rutinas regulares y evitar trasnochar el domingo del cambio facilita que el reloj biológico se sincronice antes.

Además, subraya la importancia de aprovechar la luz natural, ya que la exposición a la luz durante la mañana “contribuye a reajustar el ritmo circadiano, mejorando el estado de ánimo y el descanso nocturno”.

Evitar comidas copiosas

Otro consejo clave es cuidar la alimentación y evitar comidas copiosas por la noche, así como mantener un horario regular para las comidas. Asimismo, propone disminuir el consumo de azúcares, cafeína y alcohol en los días previos y posteriores al cambio de hora.

En cuanto a la actividad física, destaca que puede convertirse en una aliada. “El ejercicio realizado en las primeras horas de la mañana favorece el sueño y mejora el bienestar general”, apunta la doctora Padial.

Por último, recomienda “ser pacientes con el cuerpo”. En este sentido, aclara que es “normal” sentir cierto cansancio o irritabilidad durante los primeros días posteriores al cambio horario.

“El cuerpo necesita un breve periodo de adaptación. No hay que alarmarse, pero sí cuidar los hábitos saludables para que ese proceso sea lo más llevadero posible”, añade la vocal de Atención Primaria, que ha recordado que la “base de una buena salud está siempre en la prevención”.