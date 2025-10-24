Sanidad
Cambio de hora: el Colegio de Médicos de Málaga ofrece 6 consejos para minimizar sus efectos sobre la salud
La vocal de Atención Primaria, la doctora Mariló Padial, explica que con unas pautas sencillas se pueden reducir las alteraciones que puede experimentar parte de la ciudadanía durante esta época
Se acerca el momento del tradicional cambio de hora. En la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, los relojes se retrasarán una hora para dar paso al horario de invierno. Aunque pueda parecer un simple gesto, este pequeño cambio —que nos regalará este fin de semana más tiempo de sueño— puede tener efectos en la salud, al alterar el ritmo biológico de algunas personas.
“El cambio horario puede provocar alteraciones leves del sueño, cansancio, irritabilidad o falta de concentración durante unos días, especialmente en personas mayores, niños o quienes ya padecen trastornos del sueño. Por eso es importante prepararse con antelación y escuchar a nuestro cuerpo”, afirma la doctora Mariló Padial, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), que ofrece una serie de pautas sencillas para minimizar sus efectos sobre la salud y facilitar la adaptación del organismo.
En primer lugar, la doctora Padial recomienda realizar un ajuste gradual de horarios. “Ir acostándose y levantándose 15 o 20 minutos más tarde cada día ayuda a que el cuerpo se adapte mejor al nuevo horario”, señala.
Cuidar el sueño
El cuidado del sueño es otro de los pilares fundamentales. Según explica la vocal de Commálaga, mantener rutinas regulares y evitar trasnochar el domingo del cambio facilita que el reloj biológico se sincronice antes.
Además, subraya la importancia de aprovechar la luz natural, ya que la exposición a la luz durante la mañana “contribuye a reajustar el ritmo circadiano, mejorando el estado de ánimo y el descanso nocturno”.
Evitar comidas copiosas
Otro consejo clave es cuidar la alimentación y evitar comidas copiosas por la noche, así como mantener un horario regular para las comidas. Asimismo, propone disminuir el consumo de azúcares, cafeína y alcohol en los días previos y posteriores al cambio de hora.
En cuanto a la actividad física, destaca que puede convertirse en una aliada. “El ejercicio realizado en las primeras horas de la mañana favorece el sueño y mejora el bienestar general”, apunta la doctora Padial.
Por último, recomienda “ser pacientes con el cuerpo”. En este sentido, aclara que es “normal” sentir cierto cansancio o irritabilidad durante los primeros días posteriores al cambio horario.
“El cuerpo necesita un breve periodo de adaptación. No hay que alarmarse, pero sí cuidar los hábitos saludables para que ese proceso sea lo más llevadero posible”, añade la vocal de Atención Primaria, que ha recordado que la “base de una buena salud está siempre en la prevención”.
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja