Las compañías ofrecen este invierno en Málaga 10,4 millones de asientos aéreos

Las compañías aéreas han programado un total de 137,6 millones de asientos (entre salidas y llegadas) y 788.400 operaciones comerciales para la próxima temporada de invierno (desde el próximo 26 de octubre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026) en los aeropuertos de la red de Aena en España.

Esta oferta de asientos es un 3,5% superior a los programados en la misma temporada de 2024 y un 3,3% mayor en operaciones. En el caso de Málaga, el aeropuerto de la Costa del Sol será el tercero del país que ofrecerá más plazas en este periodo, con 10,4 millones, lo que supone un 6,1% más que en la misma temporada del año anterior, según informó ayer Aena en un comunicado.

Los aeropuertos que registran un mayor incremento de asientos ofertados en su programación de invierno frente a 2024 son los de Córdoba (con motivo de la nueva operativa de vuelos comerciales), Reus (+110,4%), Vitoria (+37,8%), Aeropuerto Internacional Región de Murcia (+29,8%) y Badajoz (+23,4%).

Los que ofertan más asientos en términos absolutos son Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 33,9 millones (un 4,6% más que en 2024) y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 25,7 millones (un 4,7% más). Les siguen los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, con 8,9 millones (0,4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 8,2 millones (+10,2%); Tenerife Sur, con 7,7 millones (-1,3%); y Palma de Mallorca, con 7,5 millones (-1,5%).

La temporada de invierno cuenta con un total de 2.485 rutas (1.960 internacionales y 525 nacionales), lo que supone 81 más respecto al mismo periodo del año pasado. Los aeropuertos que cuentan con un mayor número de rutas adicionales con respecto a la temporada de invierno anterior son: Adolfo Suárez Madrid Barajas, con 25 rutas más; Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (+19); Málaga Costa del Sol (+14); Sevilla (+13) y Alicante-Elche Miguel Hernández (+12).

Por zonas geográficas, destaca el mercado europeo, con más de 77 millones de asientos, un 5,8% más respecto a la temporada de invierno anterior, y el doméstico, con 44,5 millones de asientos, un 3,8% menos. Los mercados que más crecen porcentualmente son el de Asia-Pacífico, con un crecimiento del 33,3%. Después de España, con 44,5 millones de asientos ofertados, los países donde las compañías aéreas han programado un mayor número de plazas para la temporada de invierno son: Reino Unido, con 17,8 millones (+5,7%); Alemania, con 10,8 millones (-2,2%) e Italia, con 9,7 millones (+6,4%).