Gana una comida o una cena en uno de los restaurantes de Los Mellizos

¿Quieres ganar una comida o una cena para dos personas en uno de los restaurantes de Los Mellizos? Sólo tienes que participar en el concurso que os proponemos con motivo de los 15 Días de Oro del Pescaíto Frito y que consiste en responder tres preguntas y, de tener la respuesta correcta, entrar en el sorteo de las dos comidas con pescaíto frito que están previstas como premio. Pero hay que darse prisa. El concurso estará activo hasta el domingo a las 15.15 horas y el lunes nos pondremos en contacto con los ganadores, por correo electrónico.

Los premios serán canjeables del 3 al 16 de noviembre 2025 en cualquiera de los restaurantes de Los Mellizos, tanto a mediodía como de noche. Consistirá en una botella de Barbadillo, tres raciones de pescaíto frito a elegir, dos postres y dos cafés.