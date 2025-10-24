La Costa del Sol cierra el verano con "cifras históricas" de turistas, ingresos y empleo

La Costa del Sol ha vivido un verano más que ha arrojado por estos lares mediterráneos "cifras históricas" en turistas, ingresos y empleo. Así lo anunció el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, al hacer un balance en el que "la temporada estival ha cerrado con crecimientos moderados en todos los indicadores clave, alcanzando cifras históricas en llegadas, ingresos y empleo", según enfatizó.

Si se siguen los datos presentados este viernes, entre los meses de junio y agosto, la Costa del Sol recibió 6.235.000 turistas, lo que representa un aumento del 1,12% respecto al mismo periodo del año anterior. A su vez, la actividad turística generó un impacto económico de 8.915 millones de euros, que supone un 1,86% más y "consolida la tendencia positiva de los últimos años".

En relación al transporte aéreo, el Aeropuerto de Málaga–Costa del Sol registró 5,5 millones de viajeros entre junio y septiembre (+7,1%), de los cuales 4,6 millones fueron internacionales (+6,3%) y 910.000 nacionales (+11,3%).

En opinión de Salado, "estos datos confirman la fortaleza de los principales mercados emisores y el atractivo creciente del destino en el mercado doméstico".

Respecto al alojamiento, más de 2,6 millones de viajeros se hospedaron en hoteles (+1,9%), y esto generó 10,1 millones de pernoctaciones (+2,5%). El grado de ocupación hotelero se situó en el 73,1%, lo que supone un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, la estancia media se mantuvo estable en 3,81 días, una cifra ligeramente superior a la del verano del año pasado (+0,02 días).

Al mismo tiempo, el balance de Turismo Costa del Sol resaltó que "el comportamiento de los precios hoteleros también fue favorable: el ADR (tarifa media diaria) se situó en 178,70 euros (+10,9%), y el RevPAR (ingresos por habitación disponible) alcanzó los 150,28 euros (+11,5%)". "Los incrementos más destacados se produjeron en los establecimientos de mayor categoría, reflejando la evolución hacia un modelo de mayor calidad y rentabilidad", precisó Salado.

Empleo turístico

Durante el periodo estival, el empleo turístico alcanzó los 154.652 afiliados a la Seguridad Social, un 3,0% más que en 2024, "con especial dinamismo en la restauración y el alojamiento", según subrayó Salado.

“Nunca se había generado tanto empleo en los distintos subsectores económicos, lo que demuestra que el turismo sigue siendo el principal motor de desarrollo social y económico de la provincia”, agregó el presidente de la Diputación.

Previsiones último trimestre

Durante su intervención, Salado también expuso que "de cara al último trimestre de 2025, las previsiones apuntan a un incremento del 5,4% en la oferta de vuelos, con 137 ciudades conectadas, 50 aerolíneas operativas y 3,47 millones de asientos programados". A este respecto, el presidente provincial también detalló que "ocho de cada diez corresponderán a conexiones internacionales, con Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia e Italia entre los principales mercados emisores".

Eso sí, al mirar al futuro inmediato, el presidente de Turismo Costa del Sol no abandonó la senda de la prudencia y se expresó en estos términos: “Somos optimistas porque los datos nos animan, pero también prudentes ante el contexto económico internacional”, subrayó.

"Buenas noticias"

Durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de turístico de este último verano, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, insistió en que "el turismo sigue dando buenas noticias a la Costa del Sol"

“El balance del verano es muy positivo: hemos batido récords en turistas, ingresos y empleo, manteniendo un crecimiento sostenido y equilibrado; estos datos muestran la solidez del destino y el trabajo conjunto del sector público y privado para seguir fortaleciendo nuestra principal industria”, recalcó Salado.

A su vez, el responsable de Turismo Costa del Sol reiteró que "los principales datos del verano de 2025 confirman la consolidación del destino como uno de los principales referentes del turismo nacional e internacional", ya que "el balance sigue arrojando crecimientos en la mayor parte de los diferentes indicadores turísticos".

"Turismo Costa del Sol reafirma así su liderazgo como destino competitivo y sostenible, avanzando hacia la desestacionalización y la consolidación del empleo de calidad en la provincia", defendió Salado en una comparecencia en la que le acompañó el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.