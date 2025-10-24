Arte
Cristóbal Córdoba pinta el retrato de Juanma Moreno
El pintor malagueño se ha desplazado al Palacio de San Telmo para fotografiar al presidente de la Junta y completar el trabajo en su taller
El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha posado esta semana en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo para el pintor malagueño Cristóbal Córdoba, que realizará su retrato.
El artista cuenta en su currículum con retratos de personalidades como el rey Felipe VI, Antonio Banderas o Carmen Thyssen. En este caso, se desplazó a Sevilla para tomar las fotografías del presidente autonómico, que le servirán para completar su trabajo, ya en su taller de Málaga.
Como informó La Opinión, uno de sus últimos encargos, para el Ateneo de Madrid, ha sido el retrato de la abogada malagueña Victoria Kent, que también fue diputada y directora general de Prisiones durante la II República.
El cuadro será presentado en la capital de España el próximo 10 de diciembre. Forma parte de la campaña 'Las mujeres en su sitio', que incorpora figuras de ateneístas ilustres como Carmen Laforet o Clara Campoamor, en una institución histórica que hasta 2021, de 188 retratados solo uno era de una mujer: la escritora Emilia Pardo Bazán.
Además, como se hizo eco este periódico, en el mes de junio inauguró en las salas del Archivo Municipal la exposición ‘Miradas a Málaga’, con una selección de una treintena de obras centradas en nuestro paisaje urbano y en la figura femenina. Además, a comienzos de noviembre expondrá en la galería Escolá de Barcelona.
