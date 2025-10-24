Sucesos
Un detenido en Málaga capital tras apuñalar a un hombre en el abdomen
Un hombre de 53 años ha sido detenido en Málaga capital por la Policía Nacional en relación con el apuñalamiento el pasado martes de un varón de 54 años que presentaba una herida en el abdomen y fue ingresado
E.P
Un hombre de 53 años ha sido detenido en Málaga capital por la Policía Nacional en relación con el apuñalamiento el pasado martes de un varón de 54 años que presentaba una herida en el abdomen y por la que fue ingresado en un centro hospitalario. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
El grupo de homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos. Desde el sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía informaron que el pasado martes, a las 17.10 horas, recibieron un aviso de que un hombre había sido apuñalado en la avenida de Europa de Málaga capital. Los testigos advertían de que, al parecer, un hombre había sido apuñalado por otro con un cuchillo y presentaba una herida en el abdomen, por lo que el 112 dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios.
