Foundever inaugura su hub multilingüe en Málaga, con 75 empleos

La compañía Foundever, especializada en servicios de experiencia al cliente (CX), ha inaugurado su nuevo hub multilingüe de alto rendimiento en Málaga, un espacio diseñado para impulsar la colaboración, el aprendizaje, la innovación y el desarrollo profesional. Foundever refuerza así su presencia en Andalucía, donde opera en Sevilla y Málaga con más de 2.000 profesionales expertos en atención al cliente. En Sevilla, la compañía ha creado 200 nuevos puestos de trabajo en 2025, con especial foco en perfiles multilingües. En Málaga, el equipo actual de 75 personas se ampliará en los próximos meses con el nuevo hub.

«La apertura en Málaga y la obtención del reconocimiento CRECE 2025 de la AEERC son un claro reflejo de nuestra apuesta por el talento local, la innovación tecnológica y Andalucía como motor de crecimiento», explicó ayer la responsable de Foundever en España, Gema Marín.

Con presencia consolidada en Madrid, Cataluña y Andalucía, Foundever cuenta actualmente con más de 3.300 empleados en España. El hub de Málaga apuesta por modelos de trabajo híbridos.

Foundever afirma que la apertura del centro de Málaga es clave en su estrategia para integrar la inteligencia artificial en la experiencia de cliente. «Los equipos combinan talento humano multilingüe con IA conversacional, modelos de lenguaje personalizados y automatización inteligente, permitiendo interacciones más ágiles, humanas y escalables», afirmó la responsable de la firma. El hub se conecta con el AI Lab de Barcelona.