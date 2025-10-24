Francisco J. Tinahones, elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

Francisco José Tinahones Madueño, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y una de las principales autoridades científicas en el ámbito de la obesidad, la diabetes y sus comorbilidades, ha sido elegido como nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que reúne a más de 2.600 socios de esta especialidad.

El nombramiento se oficializó durante el Congreso Nacional de la sociedad, celebrado el jueves 16 de octubre de 2025 en Granada, y asumirá la presidencia durante el próximo año. Para Tinahones, haber sido elegido como presidente supone “un compromiso con los especialistas de endocrinología y nutrición, la ciencia, la innovación y, sobre todo, con los pacientes”.

“La SEEN es una referencia en el impulso del conocimiento en endocrinología y nutrición, y mi objetivo será seguir fortaleciendo su papel en la docencia, investigación y la mejora de la atención clínica de las enfermedades de nuestra especialidad en toda España”, ha afirmado el nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Tinahones compagina este nuevo cargo con sus responsabilidades como jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y de Catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Amplia trayectoria

A lo largo de su destacada trayectoria científica de referencia internacional, el doctor Tinahones ha firmado más de 775 publicaciones originales en revistas médicas indexadas y revisadas por pares, que han sido citadas en más de 77.000 ocasiones. Además, ha sido investigador principal en más de 35 proyectos competitivos nacionales y europeos, y en más de 120 ensayos clínicos en los ámbitos de la diabetes y la obesidad. También ha dirigido 35 tesis doctorales.

Reconocido por la Universidad de Stanford

Su contribución a la ciencia ha sido reconocida de forma continuada por la Universidad de Stanford, que, desde hace cinco años, lo incluye entre el 2 % de los investigadores más influyentes del mundo en Endocrinología y Nutrición.

Por sus méritos científicos ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio a la Trayectoria Científica de Grupo de la SEEN, Premio Rodríguez Miñón al Mejor Investigador Senior de Diabetes en España y medalla de oro de la SEEDO, de la que fue presidente.

Impulsar la investigación

En el año 2017 se situó al frente de la dirección científica de Ibima Plataforma Bionand, desde la que impulsa la investigación biomédica de vanguardia desde Málaga, favoreciendo la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica y la sociedad.

“El nombramiento de Tinahones al frente de la SEEN refuerza el liderazgo nacional e internacional de la investigación biomédica andaluza, y supone un reconocimiento al talento científico y clínico que se desarrolla en los hospitales y universidades de Málaga”, ha afirmado el instituto de investigación malagueño en un comunicado, en el que ha expresado su felicitación al doctor Tinahones por su nombramiento.

“Un reconocimiento a su destacada trayectoria científica y a su compromiso con la excelencia en la investigación biomédica”, han destacado.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) agrupa a especialistas en endocrinología, bioquímica, biología y otras áreas relacionadas con el metabolismo, la nutrición y las enfermedades endocrinas. Se ha consolidado como una de las sociedades científicas más activas del país en la promoción de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento al ámbito clínico.