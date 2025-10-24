El Hospital Regional refuerza su liderazgo en cirugía de columna

La unidad de Columna del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga ha incorporado un sistema de navegación quirúrgica de última generación, lo que convierte al centro en uno de los primeros hospitales públicos andaluces en utilizar esta tecnología avanzada, actualmente presente solo en una decena de centros en toda España.

El nuevo sistema de adquisición de imágenes permite visualizar en tiempo real la anatomía del paciente durante la cirugía, actuando como una herramienta de guiado quirúrgico similar a un GPS.

Así, con esta precisión, el equipo puede planificar y ejecutar con mayor seguridad intervenciones de alta complejidad, como revisiones, deformidades graves o alteraciones anatómicas. Se trata de un TAC intraoperatorio con imagen 3D que incorpora tanto el sistema de imagen como el software de navegación.

El jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, David García de Quevedo, señaló en un comunicado que la cirugía navegada «supone un avance significativo que permite abordar de forma más segura patologías especialmente complejas, tanto degenerativas como tumorales, en beneficio directo del paciente».