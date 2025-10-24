Vélez-Málaga
Intervienen 77 kilos de cogollos de marihuana tras una persecución
Una luz fundida del coche hizo que los agentes dieran el alto a los ocupantes, que huyeron a pie
L.O
La Policía Local de Vélez-Málaga ha protagonizado una importante intervención en la que se han incautado más de 77 kilos de cogollos de marihuana, tras una persecución el 22 de octubre en pleno centro urbano. Según el Ayuntamiento, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.10 horas en la avenida de Andalucía, cuando una patrulla observó un Seat León que circulaba con una luz trasera fundida y sin hacer uso de los intermitentes. Al intentar darle el alto, el conductor emprendió la huida, iniciándose una persecución que recorrió varias calles del municipio, entre ellas Antonio Machado, calle del Río y San José de Calasanz.
Durante la misma, los ocupantes del vehículo pusieron en riesgo la seguridad de los viandantes y, finalmente, abandonaron el turismo en mitad de la vía pública, dándose a la fuga a pie. Los agentes lograron recuperar el vehículo y observaron varios bultos sospechosos, por lo que procedieron a su traslado hasta dependencias policiales. El vehículo ocultaba en su interior 67 bolsas cerradas herméticamente con cogollos de marihuana, en total 77,135 kilos, distribuidos en una bolsa de rafia y dos maletas de gran tamaño.
