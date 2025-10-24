Málaga bate su récord de empleo con más de 800.000 ocupados

La provincia de Málaga no sólo va de récord en récord en llegada de turistas internacionales. El tercer trimestre del año ha arrojado un nuevo máximo en empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), con un total de 816.900 personas ocupadas, 25.100 más que hace justo tres meses, al cierre del segundo trimestre de 2025. Los registros son más positivos que los que arrojan tanto el conjunto de Andalucía como los facilitados este viernes para el registro estatal completo.

El número de parados ha caído en el último trimestre en un total de 5.500 personas. De esta manera, la tasa de actividad ha subido en un punto durante estos tres meses y se sitúa en el 60,9% de la población en edad de trabajar, mientras que la tasa de paro baja en un 0,8% hasta situarse en el 12,3%. Es el mejor dato de las provincias andaluzas sólo superado por Huelva en materia de desempleo.

Excepción autonómica

Málaga es además la única provincia andaluza con un descenso del paro en los tres últimos meses. Por sectores, todos registran mejoras a excepción de la agricultura, mientras que la construcción se mantiene en términos similares. El sector servicios emplea en este momento a 23.500 personas más, como principal argumento para batir un nuevo récord en toda la serie histórica, al acumular 692.800 de los ocupados.

La construcción se mantiene con 59.100 personas trabajando y en la industria la subida es leve, pero también mejora los números anteriores en 2.600 personas. Así son en este último sector hasta 48.400 personas ocuapdas. Y la agricultura pierde 1.000 empleos y cuenta con 16.600 puestos de trabajo en la actualidad.

Brecha de género

Respecto a los registros de 2024 y para el mismo trimestre, el tercero del año, en Málaga hay ocupadas unas 41.000 personas más en el cómputo total de la provincia. La subida es importante tanto en hombres, hasta 17.400 más, como en mujeres, unas 7.800 más, si comparamos el actual trimestre con el anterior dentro del año en curso. La tasa de ocupación masculina se encuentra ahora en el 67%, pero sigue la brecha de género, pues la tasa entre las mujeres es ahora del 55%.

Primeras reacciones

CCOO Málaga ya ha realizado un primer balance de estos números. La secretaria de Empleo de este sindicato en la provincia, María José Prados, destaca que en el análisis interanual se observa que Málaga mantiene su crecimiento en población activa, de manera que es "una provincia atractiva para encontrar empleo".

No obstante, la solicitud a las autoridades es que mantengan sus políticas públicas encaminadas a mejorar la actual crisis habitacional, tal y como recientemente solicitaban las patronales del sector turístico en estas mismas páginas. Y también se pide que haya mejoras salariales para que Málaga "pueda seguir absorbiendo población activa sin crear desigualdades y situaciones de exclusión social", relata la propia Prados.

Llamamiento a la prudencia

En su análisis de este mismo verano, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) hacía un llamamiento a la prudencia respecto al actual flujo de trabajadores. Ya alertaba dicho organismo de que se detectaba una ralentización del empleo en ciertos sectores, pese a que aumente el cupo total de ocupados. La necesidad de establecer análisis con el ejercicio ya concluido se marca entre las principales patronales. Los empresarios alegan que cada vez existe una mayor presión fiscal, con aumento constante de los costes sociales y laborales, de forma que desciende significativamente el rendimiento neto de las empresas, pese a que crezcan facturación y número de trabajadores. Los colectivos empresariales hablan así de bajada de la competitividad y descenso de la inversión. Existe una apuesta por el empleo y por continuar generando actividad económica, pero es necesaria mayor confianza y apoyo en el día a día.