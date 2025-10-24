Málaga, la ciudad que cautivó al viajero más grande de la historia tras recorrer África, Asia y Europa: "Es una de las capitales más hermosas"

Mucha gente conoce la historia de Marco Polo, su figura y su viaje por el mundo, pero lo que la mayoría desconoce es que existió un personaje que le superó en cuanto al recorrido más largo y que se convirtió durante el siglo XIV en el viajero más grande del mundo tras recorrer 120.000 kilómetros por Asia, África y Europa: Ibn Battuta. Un trayecto de 20 años que le llevó por los rincones más inhóspitos del planeta y que le hizo descubrir la ciudad que le enamoró por encima de todas: Málaga.

Así lo expresó el propio Battuta en la obra 'La Rihla', en la que dictó al granadino Ibn Yuzayy por orden del sultán sus dos décadas de travesía por lo que en la actualidad son más de 40 países, y en la que señaló que Málaga era "una de las capitales más hermosas de Al-Ándalus, que aúna las ventajas de mar y tierra, y abunda en productos y frutos".

Tal y como explican los expertos en viajes de 'National Geographic', este hombre que a día de hoy sigue siendo uno de los viajeros más grandes de toda la historia de la humanidad nació en 1304 en Tánger y comenzó su viaje por el mundo como otros muchos musulmanes, de camino a La Meca, lo que le llevó a visitar Egipto, el mar Rojo y lo que hoy es Siria y Palestina. Tras llegar a La Meca, Battuta decidió no regresar a Tánger y continuar descubriendo otros territorios como los que en la actualidad son Irak, Persia y Kurdistán, hasta regresar de nuevo a La Meca.

Este viajero recorrió 120.000 kilómetros y llegó a Málaga, tierra de la que se enamoró

Tras esto, decidió ampliar su recorrido por el mundo y viajar a Yemen y la costa africana hasta continuar hacia la India donde, tras ser puesto bajo sospecha del sultán, aceptó el encargo de ser embajador en China para continuar su viaje por el continente.

Pero, tras 20 años de viajes sin fin desentrañando los secretos del mundo, decidió volver a su tierra, Marruecos, donde se encontró con la dura noticia de que tanto su padre como su madre habían fallecido. Esto le hizo querer retomar la actividad que más alegrías le había dado para sobrellevar este complicado momento, viajar. Y para esta nueva gesta, decidió poner en su punto de mira Al-Ándalus.

Ibn Battuta, el mayor viajero de la historia, mostró su admiración por esta ciudad andaluza / Instituto Cervantes

"Llegué al país de Al-Ándalus, donde la soldada es copiosa para sus habitantes y donde se atesoran los premios para residentes o viajeros", señaló el viajero sobre este recorrido, que le llevó por Gibraltar para, seguidamente, seguir su camino hacia Ronda, que señaló como "un pueblito hermoso y fértil". Pero su principal descubrimiento fue en Málaga, que aseguró que era "una de las capitales más hermosas de Al-Ándalus".

Los aspectos de Málaga que enamoraron al viajero más grande del mundo

De este territorio destacó su mezquita, "con patios de naranjos inmensos sin semejante", sus cerámicas locales, su mezcla de mar y montaña, su Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y sus calles históricas. Un territorio repleto de belleza y encanto que, a pesar de haberse transformado con el paso de los siglos, sigue manteniendo su esencia en su casco antiguo, su puerto y murallas, y la Catedral de Málaga, levantada sobre la gran mezquita.

"Viajar te deja sin palabras y, después, te convierte en un narrador de historias", afirmó este viajero de sus gestas por el mundo, que le llevó a recorrer 120.000 kilómetros por África, Asia y Europa hasta encontrar su territorio soñado: Málaga.