Manuel Rodríguez de Berlanga será homenajeado en su bicentenario

Ayer jueves se presentaron en el Museo de Málaga los actos organizados por la Academia Malagueña de Ciencias y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, con motivo del bicentenario de Manuel Rodríguez de Berlanga (1825-1909), el gran estudioso, traductor y divulgador de la Lex Flavia Malacitana.

Los dieron a conocer los presidentes de sendas instituciones: por San Telmo, Rosario Camacho, y por la Malagueña de Ciencias, Fernando Orellana, acompañados por el académico de San Telmo, Pedro Rodríguez Oliva y por el académico de San Telmo y Ciencias Manuel Olmedo, estudioso además de la figura de Rodríguez de Berlanga.

El 25 de diciembre de 2025 se cumplirán los 200 años de su nacimiento en Ceuta. Manuel Olmedo dijo de él que su figura «va a ser recordada y homenajeada, no solo por sus extraordinarias aportaciones a la cultura, sino también porque fue una de las pocas figuras que honró a nuestra patria ante la Europa de su tiempo».

Por su parte, Pedro Rodríguez Oliva, arqueólogo y catedrático emérito jubilado de la UMA, destacó que «cuando uno define a Berlanga no sabe qué decir de él; era una persona de unos amplios conocimientos del mundo clásico, que lo igualaban con las grandes escuelas alemanas, como la de Altertumswissenschaft».

Programa de actividades

La primera actividad programada será una mesa redonda el jueves 11 de diciembre y tendrá lugar en la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Asimismo, el sábado 20 de diciembre se colocará una placa conmemorativa en el Museo Loringiano de La Concepción, con la colaboración de la Asociación de Amigos de este Jardín Botánico-Histórico.

Por otra parte, dentro del programa de conferencias, el año próximo, el 26 de marzo, Pedro Rodríguez Oliva hablará sobre el personaje; el 3 de abril Manuel Olmedo abordará la figura de Rodríguez de Berlanga y la Málaga del XIX.

Además, el 28 de mayo hay prevista otra charla sobre el descubrimiento de Lex Flavia Malacitana y las primeras intervenciones. Por último, el 25 de junio, el catedrático Manuel Palazón hablará de la Lex Flavia Malacitana y la municipalización de Hispania.