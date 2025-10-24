Marbella es la quinta ciudad con la vivienda a la venta más cara del país

El estudio de ‘Indicadores Urbanos’ publicado por el INE introduce también la media mensual en alquiler de vivienda habitual en España por municipios y barrios. Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en Recoletos (1.866 euros al mes), Pedralbes (1.865 euros) y Castellana (1.706).

En el caso de Málaga capital, los datos son los siguientes (aunque ciertamente parecen bastante bajos con el actual panorama del mercado inmobiliario): barrio de Malagueta-Limonar (1.019), Teatinos (833), Puerta Blanca-Finca El Pato (790), Centro (754), El Palo (753), La Paz-Parque Mediterráneo (736) Mármoles-Carranque (698), La Unión-Cruz de Humilladero (704), Puerto de la Torre-Cañada Los Cardos-Soliva Este (687), Huelin (685), Churriana-Bahía Málaga (647), Segalerva-Olletas y Portada Alta-San Rafael (ambos con 622), Trinidad (618), Guadalhorce (617), Suárez-Carlos Haya (608), Campanillas (604), La Luz-San Andrés (587), Ciudad Jardín (578) y, por último, Palma -Palmilla (554).

Por ciudades, las tres con mayor gasto mensual medio en alquiler fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 1.131 euros; Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 1.086; y Majadahonda (Madrid), con 1.027. En Málaga (de nuevo con valores que se antojan muy bajos), el dato más alto serían los de Marbella (842 euros) y la capital (703).

En cuanto al precio de compraventa de la vivienda, los cinco con mayor valor fueron Sant Josep de Sa Talaia (969.434 euros), la mallorquina Calvià (862.953), Pozuelo de Alarcón (858.788), Santa Eulària des Riu (825.784), con Marbella (691.204) en el quinto lugar de la lista en España.

En el resto de municipios malagueños los precios se moverían en los municipios de la Costa del Sol Occidental y en Málaga en la franja de entre los 220.000 y 300.00 euros. Y, según este estudio del INE; estaría algo por debajo de los 200.000 euros en puntos como Torrox, Vélez-Málaga, Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Ronda y Antequera.