¿La optometría es cosa de niños? Natural Visión Málaga. Somos diferentes

La primera pregunta es obligada, ¿Por qué sois diferentes?

Kino: Sencillo, si te fijas, apenas usamos el término de óptica (que alude más a la parte comercial, de las Gafas etc), actividad preferente en la mayoría de los establecimientos ópticos

Por contra, nuestro nombre y nuestras web, www.naturalvisión.es y www.desarrolloinfantil.es se enfocan fundamentalmente a la Optometría Clínica, que estudia la Visión de manera Global, incluido desarrollo, prevención, comportamiento…

Nuestro valor más diferencial está en el desarrollo Infantil que consiste en prevenir y detectar problemas Infantiles (visuales y auditivos), de manera temprana —Niños a partir de 4-5 años—, para buscar después, las mejores soluciones.

Pensamos que “la visión es cosa de niños, y por tanto hemos aprendido a trabajar con ellos”

¿Cuál es la razón por la cual afirmáis?: “La salud visual de los niños, determina la salud visual de una sociedad”

Kino: La lógica… es mucho más eficiente y económica, la prevención y atención temprana de niños, cuya visión está en desarrollo, que compensar problemas visuales de manera tardía.

Natural Visión trabaja con niños / La Opinión

Por ejemplo la AMBLIOPÍA (ojo vago), las hipermetropías no detectables en el cole, o la MIOPÍA Incipiente, son algunos de los casos más comunes que podemos detectar en estos chequeos tempranos y rutinarios.

Por desgracia, detectamos muchos casos, de manera tardía (con más de 8 años), cuando ya se presentan asociados a otros muchos problemas de aprendizaje o comportamiento.

Es decir, ¿sois diferentes de otras ópticas, porque trabajáis con niños muy pequeños?

Andrea: En parte, sí, en colaboración con oftalmólogos trabajamos con niños, desde que son bebés.

Por ejemplo, si es necesaria una adaptación de Lentillas, tras una catarata congénita no vas a una óptica convencional.

Pero si pensamos en algo que realmente sea Natural Visión Málaga y sea ¡WOW!, yo diría nuestro Sistema SE-Natural, para evaluar problemas de desarrollo Infantil, atención, aprendizaje…

Con SE-Natural, estudiamos la relación entre visión-audición-cognición, utlizando realidad virtual…

Después proponemos gafas, Lentillas, control de miopía, o nuestro entrenamiento-terapia visual y auditiva, que realizamos totalmente online gracias a diferentes softwares especializados.

¿Algún elemento Disruptivo que diferencia a Natural Visión?

Kino: Esta pregunta es difícil, porque realmente somos diferentes en casi todo lo que hacemos, o en cómo lo hacemos.

Por ejemplo, somos un centro Integral de referencia en control de miopía, porque trabajamos con todas las opciones que existen para niños, Lentillas Blandas, los nuevos cristales para gafas, tratamientos combinados con atropina (Oftalmólogos), pero sobre todo destacamos, por ser pioneros (desde hace 15 años), en ORTO-K.

¿Qué es la Orto-K?

Andrea: La ortoqueratología, es un tratamiento poco conocido, para el control de la miopía, indicado también, para niños con miopía en desarrollo y que requiere una especialización en contactología avanzada.

Es natural y reversible, pues mediante unas lentes de contacto de geometría inversa, corregimos la graduación del niño durante la noche, permitiendo ir sin gafas ni lentillas durante el día —lo cual parece “milagroso”—, a la vez que se ha demostrado científicamente su eficiencia en el control de la miopía.

Entonces diferentes, disruptivos y ... ¿pioneros?

Kino: Bueno, cuando decimos pioneros, es porque estamos a la vanguardia en Málaga. Como muestra, el 27 de Octubre, presentamos una nueva lente de Orto-K, diseñada por un doctor en optometría español, con reconocimiento Internacional, el Dr. Jaume Pauné.

Nueva Lente de Orto-K / La Opinión

Pero, ser pioneros no significa ser elitistas, simplemente intentamos colaborar con los mejores proveedores, en estudios de las últimas soluciones visuales, y por eso, en ocasiones podemos avanzar el lanzamiento de nuevos productos.

Es el caso de Las Precisión-7, unas nuevas lentillas de ALCON, con un exclusivo sistema —Activ-Flo—, y 7 días de uso, que estamos adaptando y valorando en Málaga, antes de su lanzamiento definitivo en enero…

Por cierto, ¡¡estáis invitados a probarlas los primeros!!

En este espacio tan diferente que es Natural Visión Málaga, ¿Dónde encaja la tecnología?

Laura: Para nosotros la tecnología es el medio imprescindible, para alcanzar nuestros objetivos de salud y eficiencia visual.

Instrumentos tecnológicos de precisión / La Opinión

Hoy en día, además de manejar un gran número de instrumentos tecnológicos de medición —imprescindibles en una consulta profesional—, y de la integración de la IA en los nuevos servicios de tele-Optometría, destacaría el uso de gafas de RV (realidad virtual), en nuestra Clínica diaria.

Hacer un estudio visual-auditivo-atencional de un niño en una clase virtual, con unas gafas de RV —como hace Aula Nesplora—, o crear un mapa visual del paciente usando unas gafas RV con eye -tracker, y fabricar después sus lentes personalizadas, a partir de su forma única de mirar —como hace Mimetika-Pro de INDO—, es impresionante. Por cierto, con tecnología también española.

En resumen, somos diferentes y disruptivos, somos detectives visuales, que usamos la Óptica y la Optometría, para evaluar de manera Individual y Divertida, a pacientes de 0 a 100 años, y ofrecerles después, las mejores soluciones profesionales, con la última tecnología.

Pero mejor que contártelo, ven a comprobarlo.

Porque, “Lo natural es ver bien”

