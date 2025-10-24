Destinan 14 parcelas en Málaga para construir más de 1.000 viviendas protegidas para jóvenes

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a iniciar la concesión de 14 suelos municipales donde construir más de mil viviendas protegidas, que en su mayoría irían destinadas a jóvenes. En concreto se estima que se podrán construir 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible (según el tamaño final) que se destinarán a jóvenes y otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. La idea es que para finales de noviembre se abra el plazo para recibir ofertas para estas parcelas, que se dividirán en tres lotes y una vez completado el proceso de información pública.

La construcción de viviendas o alojamientos en alquiler asequible consiste en dotar a viviendas de alquiler asequible y por tiempo limitado a jóvenes y personas mayores, como paso intermedio antes de adquirir una vivienda. Como ya anunció en mayo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se conciben como viviendas de transición de entre 35 y 45 metros, con un alquiler mensual similar al de una habitación en un piso compartido, en una horquilla de 450 a 600 euros, en función de la medida de la vivienda.

Condiciones de los alquileres

Las ofertas podrán realizarse hasta un máximo de dos lotes y los pisos construidos deberán respetar una serie de condiciones de alquiler, con un precio más de unos 10,0616 euros por metro cuadrado útil al mes, aunque el concurso abre la puerta a que se reduzca este precio. Esto sitúa el precio básico en unos 450 mensuales para los pisos más pequeños (45 metros cuadrados). Además, los alquileres no se podrán hacer para más de 7 años como máximo, ya que están pensados para dar una alternativa asequible y transitoria mientras se accede a un piso definitivo. La única excepción es para las personas de más de 65 años.

La distribución de los pisos que se construyan serán un 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores.

El 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m2 útiles, mientras que el resto podrán de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m2 útiles.

Además, los proyectos de los edificios deben contemplar un mínimo del 15% de la superficie útil del edificio para estancias comunes en los bloques. Los locales comerciales no supondrán más del 10% del techo edificable de la promoción, salvo autorización expresa del IMV.

Servicios comunitarios

Los bloques deberán tener estos servicios comunitarios de forma obligatoria:

Limpieza de las zonas comunes.

Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

Mantenimiento y limpieza del garaje.

Suministros de energía y agua en las zonas comunes.

Los gastos comunes que podrá repercutir el concesionario en concepto de servicios comunitarios prestados a los inquilinos, no podrán exceder de un 15% de los valores en renta máximos ofertados por vivienda (incluido trastero y plaza de garaje asociados a dicha vivienda), un porcentaje superior deberán ser autorizados por el IMV, previa justificación del detalle y desglose de los mismos.

Lotes en venta

El lote 1 está formado por 4 parcelas con 13.377,33 m2, una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos. Las parcelas y sus características concretas son las siguientes:

Calle Massenet , 17, con 6.576 m 2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos.

, 17, con 6.576 m de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos. Calle Santa Matilde , 6, con 1.198 m 2 de superficie y 3.959,36 m 2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos.

, 6, con 1.198 m de superficie y 3.959,36 m de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos. Camino de la Gamera, 3, con 2.915 m 2 de superficie y 5.830 m 2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos.

3, con 2.915 m de superficie y 5.830 m de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos. Calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

Por su parte, el lote 2 está formado por 5 parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos. Las parcelas que integran este lote y sus características son las siguientes:

Avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m 2 de superficie y 7.933,68 m 2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos.

15, con 6.839,38 m de superficie y 7.933,68 m de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos. Calle Ingeniero Agustín Escolano , 5, con 3.750 m 2 de superficie y 8.250 m 2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos.

, 5, con 3.750 m de superficie y 8.250 m de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos. Avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m 2 de superficie y 9.375 m 2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos.

14, con 3.750 m de superficie y 9.375 m de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos. SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.4695,55 m 2 de superficie y 9.888,01 m 2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos.

con 4.4695,55 m de superficie y 9.888,01 m de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos. SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

Por último, el lote 3 cuenta con otras 5 parcelas que suman 12.899 m2 de superficie total y 20.159 m2 de edificabilidad para un total de 309 viviendas o 348 alojamientos. Las parcelas y sus características son las siguientes: