Halloween
Planes para Halloween en Málaga: el cementerio más antiguo de la ciudad se llena de misterio
A lo largo de una hora y media, los actores dan voz a quienes protagonizaron algunos de los episodios más fascinantes —y trágicos— del siglo XIX malagueño
Cada Halloween, el camposanto más antiguo de Málaga se transforma en un escenario donde la historia y el misterio cobran vida bajo la luz de las velas. Una experiencia única en la ciudad que invita a adentrarse, de noche y a puerta cerrada, en uno de sus lugares más enigmáticos.
Las visitas teatralizadas del Cementerio Inglés permiten conocer de cerca las leyendas y personajes que reposan entre sus tumbas. A lo largo de una hora y media, los actores dan voz a quienes protagonizaron algunos de los episodios más fascinantes —y trágicos— del siglo XIX malagueño.
El público será testigo del fusilamiento de Robert Boyd y sus compañeros en las costas de la ciudad, del dramático hundimiento de la fragata alemana Gneisenau contado por el capitán Kritschman, o de la historia de Mary Ann, la mujer que inspiró la escultura del famoso “ángel de piedra”, símbolo del cementerio.
Más allá de las leyendas, la visita permite conocer un capítulo poco recordado de la historia de Málaga: cuando los ciudadanos no católicos eran enterrados en la playa, bajo la oscuridad de la noche y en posición vertical, mirando al mar. Así nació este camposanto, el primero protestante de la península, convertido hoy en un lugar de memoria y cultura.
Entradas
La actividad tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y un precio de 16 € (18 €), que incluye la entrada al recinto y la visita teatralizada.
