Este es el restaurante de Málaga con el kebab más famoso y gigante de toda la ciudad: "Es espectacular"

"El kebab más grande de toda Málaga". Así de rotundos se muestran los creadores de contenido malagueños Clara y Jose, conocidos como 'Malagadictos', sobre uno de los restaurantes más emblemáticos y reconocidos de la capital malagueña, que ofrece a sus clientes sus panes, masas y salsas realizadas de forma totalmente casera y "100% turca", así como los kebabs más famosos y gigantes de la capital.

Este negocio que cuenta tanto con un establecimiento en pleno Centro de Málaga, a apenas unos metros del Teatro Cervantes, y otro en Teatinos, en la Fuente de Colores, es 'Madre de Dios', un establecimiento de comida rápida que ofrece sus kebabs de "un kilo" y unos 30 centímetros de tamaño a apenas 10 euros.

Panes y masas caseras en este restaurante de Málaga con el kebab más grande

Su primera incursión, y el motivo de su nombre, fue hace más de una década en la céntrica calle Madre de Dios, donde aún ofrecen no solo sus kebabs gigantes, sino también pizzas caseras y camperos con pan hecho por ellos mismos, así como falafel también completamente casero.

Un enclave que, gracias a su sabor, sus precios y su privilegiada ubicación, ha tenido un amplio acogimiento por parte de malagueños y visitantes, lo que le hizo abrir un nuevo local en la avenida Jorge Luis Borges, junto a la Fuente de Colores, en Teatinos.

El kebab más grande de Málaga, a 10 euros

"Está bien relleno", ha señalado la pareja sobre este producto que se puede degustar por apenas 10 euros y que cuenta con su pan que amasan ellos mismos. "Es espectacular", han asegurado los creadores de contenido, que afirman que ver montar esta enorme creación es "todo un espectáculo".

Así, estos bocados que destacan por su pan de pita hecho artesanalmente y su queso feta de calidad, así como sus productos frescos, ha hecho que este negocio se convierta en uno de los más reconocidos y admirados de toda Málaga, que expande la "comida turca 100%" por toda la ciudad.