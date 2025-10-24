Rincón y Alhaurín de la Torre lideran la renta entre los grandes municipios de Málaga

Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Torremolinos y Benalmádena son los municipios malagueños que presentan mayor renta neta media de sus habitantes, aunque muy alejados de las localidades españolas más ricas, según el estudio anual de ‘Indicadores Urbanos’ publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que incluye a las urbes españolas que superan los 20.000 habitantes. Esta clasificación de renta per cápita se basa en datos de 2023, los últimos que este informe Urban Audit tiene disponibles del Ministerio de Hacienda. Rincón presenta 15.614 euros y Alhaurín de la Torre 14.083, seguida de Málaga capital (13.847), Torremolinos (13.845) y Benalmádena (13.418). Ronda se queda en los 13.057 euros y Marbella en 13.384.

Ya por debajo de los 13.000 euros aparecen Estepona (12.741), Antequera (12.633), Vélez-Málaga (12.154), Fuengirola (12.115), Mijas (11.823), Nerja (11.896) y Cártama (11.383). La parte baja es para Torrox (10.740), Coín (10.596) y Alhaurín el Grande (10.432).

Las ciudades españolas con mayor renta son, en sus primeras cinco posiciones, las madrileñas Pozuelo de Alarcón (30.524 euros) y Boadilla del Monte (26.688), la barcelonesa Sant Just Desvern (25.286), la también madrileña Torrelodones (25.127) y la barcelonesa San Cugat del Vallès (24.748).

Zonas de la capital

El informe del INE también analiza la renta por barrios en ciudades con más de 250.000 habitantes. Los de mayor renta neta media anual por habitante fueron El Viso (44.901 euros), Recoletos (41.648) y Piovera (40.755), los tres de Madrid. Por su parte, las rentas más bajas se localizaron en los barrios sevillanos de Los Pajaritos y Amate, con 7.311 euros, y en el del Polígono Sur, con 7.422 euros, seguidos del barrio Juan XXIII de Alicante, con 7.704 euros.

Dentro de Málaga capital, la mayor renta corresponde a Malagueta-Limonar (24.128 euros), El Palo-El Candado (16.013), Teatinos (15.523), Puerta Blanca-El Pato (15.256), Mármoles-Carranque (14.734), Centro (14.586), La Paz-Parque Mediterráneo (14.482), , Puerto de la Torre-Cañada de los Cardos-Soliva (14.094), Churriana-Bahía Málaga (13.964), La Unión-Cruz de Humilladero (13.769), Huelin (13.647) y Segalerva-Olletas (13.001). Por encima de los 11.000 euros figuran Portada Alta-San Rafael (12.418), Guadalhorce (12.248) y Suárez-Carlos Haya (11.967). Más atrás aparecen la Trinidad (11.860), Ciudad Jardín (11.598) y Campanillas (11.014). Las cifras de renta más baja se dan en La Luz San Andrés (10.972) y en Palma-Palmilla (9.530).

Palma-Palmilla vuelve a aparecer un año más en la lista de barrios con menor renta de España. En concreto, es de nuevo el décimo por la cola, por delante de las citadas zonas de Sevilla y de barrios de Alicante (barrio Juan XXIII), Madrid (San Cristóbal) y Córdoba (Azahara-Palmera y polígono del Guadalquivir), que se mueven entre los 7.300 y los 9.200 euros.

Peso de extranjeros

El estudio de Indicadores Urbanos del INE también detalla aspectos demográficos como el porcentaje de población extranjera por barrios. Los barrios barceloneses del Barri Gòtic (67,1%), Raval Nord (50,5%) y Raval Sud (50,4%) son los que tienen mayor proporción de población extranjera entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, seguidos, ya por debajo del 50%, por Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (46,6 %) y El Besòs i el Maresme y La Barceloneta (ambos con un 41,7 %), también la Ciudad Condal. Por el contrario, los cordobeses Santa Isabel (1,1%), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3%) y Cañero-Parque Fidiana (1,4%) presentan los niveles más bajos.

En el caso de Málaga capital, los que más extranjeros tienen son el Centro (20,1%), la Trinidad (18,6%) y Huelin (15,6%), seguidos de Mármoles-Carranque (14,5%), Segalerva-Olletas (14,3%), La Unión-Cruz de Humilladero (14,1%). En Palma-Palmilla hay un 12,6%, en la Luz-San Andrés un 11,4% y La Paz-Parque Mediterráneo un 11%. Las zonas de Suárez-Carlos Haya y el Palo-El Candado, ambas con un 10,6%, completan la lista de barriadas que superan la tasa del 10%.