El tiempo en Málaga: calor veraniego en pleno octubre con máximas que superan los 30ºC

A pesar de la llegada de la borrasca 'Benjamin' a la Península, que está provocando una brusca bajada de temperaturas y lluvia en el este peninsular, Baleares y el litoral cantábrico, Málaga se mantiene ajena a estos cambios. La provincia continúa experimentando temperaturas veraniegas que parecen no querer despedirse.

Según ha confirmado a este periódico Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, el terral está siendo el principal responsable de este calor inesperado. Este fenómeno meteorológico está provocando un ascenso de las temperaturas que se alejan más de un mes de julio que de octubre.

Este jueves, varios municipios de la provincia se convirtieron en los puntos más calurosos de España. Manilva alcanzó los 35.5ºC, Vélez-Málaga registró 34.9ºC, y Málaga capital, Puerto Málaga y el Aeropuerto marcaron 32.5ºC. Las altas temperaturas seguirán presentes durante los próximos días.

Para el viernes, se esperan máximas de 32ºC, mientras que el fin de semana traerá valores más suaves pero aún cálidos: 29ºC el sábado y 28ºC el domingo. Las noches también se mantendrán cálidas, con mínimas que rondarán los 20ºC, lo que dará lugar a noches tropicales típicas de la temporada estival.

En cuanto a las previsiones para otros municipios de la provincia, el tiempo también será caluroso. En Coín, se esperan máximas de 34ºC el viernes y 33ºC el sábado, con mínimas de 19ºC ambos días. En Antequera, las máximas rondarán los 29ºC el viernes y los 30ºC el sábado, con mínimas de 16ºC en ambos días.

En Vélez-Málaga, se alcanzarán los 32ºC el viernes y 30ºC el sábado, con mínimas de 19ºC y 20ºC respectivamente. Por su parte, en Ronda, las temperaturas máximas se situarán en los 29ºC el viernes y 28ºC el sábado, con mínimas de 16ºC el viernes y 14ºC el sábado.

Lluvias la próxima semana

Sin embargo, según la AEMET, la próxima semana se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir del lunes, las precipitaciones harán su aparición con una probabilidad de hasta el 80%, y las temperaturas se irán reduciendo gradualmente hasta los 25ºC.