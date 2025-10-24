El turismo extranjero salva en Málaga la temporada de enero a septiembre

Málaga constituye la principal locomotora turística de Andalucía, que a su vez acaparó en septiembre el liderazgo español en cuanto al mercado nacional. Registró el 22% de la cuota de este segmento muy por delante de la siguiente comunidad autónoma, que en este momento es Cataluña, pero con poco más del 12% del visitante español. No obstante, durante los nueve primeros meses de este año, la provincia malagueña registró un 9% menos de viajeros nacionales que en el mismo periodo de 2024. Si el balance total es positivo, hasta casi el 2%, es como consecuencia del aumento permanente del turismo internacional.

El despegue del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está detrás de un fenómeno que atrae hasta la provincia a expertos en materia turística de todo el mundo. La Diputación posee en este momento algunas de las herramientas más codiciadas en cuanto a la búsqueda de nuevos mercados, como señalan los propios responsables de las agencias turísticas que operan desde Marbella o la capital provincial. Y los números publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan la razón a que en Andalucía, y más concretamente en Málaga, las estrategias de desarrollo turístico son al menos de momento muy positivas.

Fenómenos como el turismo deportivo, el segmento cultural y de eventos, con extensión de los festivales de música a meses poco dados a estos acontecimientos, han terminado por romper la estacionalidad. Y cada vez es más analizado en las aulas el crecimiento específico de la Costa del Sol, aún con un importante déficit de infraestructuras.

Dan cuenta de esta realidad esos 5 millones de viajeros que de enero a septiembre pasaron por la provincia, de los que 1,67 millones eran de origen español. La cuota extranjera se ha elevado este año hasta una cifra récord, en los nueve primeros meses de 2025, de 3,26 millones de extranjeros que generaron la friolera de 13,46 millones de pernoctaciones en algún alojamiento malagueño.

¿Morir de éxito?

Habrá quienes puedan pensar que Málaga está al borde de la saturación, al acaparar récord sobre récord o como consecuencia de unas altas temperaturas que ya se dan, por encima de los 30 grados en el litoral, incluso a estas alturas de octubre. Se podrá morir de éxito, como en tantas otras regiones de España y del mundo en distintas épocas y a través del último medio siglo, por supuesto. Pero los indicadores de momento no muestran síntomas de un desplome sostenido en el tiempo, ni siquiera en el análisis del turista nacional. Por ejemplo, en el interior de la provincia hay localidades en las que el visitante español aumentó en pleno verano y con temperaturas extremas.

Más números. Los hoteles andaluces registraron en septiembre una subida del 4,9% en cuanto a sus estancias y respecto al mismo mes de 2024, con lo que acaban de encadenar hasta cuatro meses al alza. Estas cifras sitúan en la senda positiva el balance del acumulado del año, con un crecimiento del 0,38 % en los nueve meses que ya se han completado en el presente ejercicio.

Los registros estivales propician para la comunidad autónoma «una remontada en las pernoctaciones», ya que en junio se rompieron meses de tendencia negativa en el movimiento hotelero en suelo andaluz, principalmente por ese ya reseñado lastre que ha representado el empeoramiento del mercado nacional.

Los establecimientos hoteleros andaluces alojaron en septiembre a 2.055.612 viajeros, un 2,1% más que un año antes, de los que 1.021.623 eran residentes en España (+3,4%) y 1.033.989 (+0,84%) en el extranjero. Estos viajeros generaron 6.176.273 estancias hoteleras, casi 100.000 más que en septiembre de 2024, con un menor volumen pero mayor dinamismo del mercado nacional: 2.624.618 noches (+4,4%), mientras que los turistas extranjeros sumaron 3.551.655 estancias (-0,35%).

Málaga se mantuvo en septiembre como la provincia andaluza con mayor número de viajeros, con 641.763 (+4,2%) y mayor volumen de noches hoteleras, con 2.344.703 (+0,33%). Sevilla, con 351.790 viajeros (+3,2%), se situó en segundo lugar, aunque tercera en estancias, con 699.294 ( +1,7%), superada en este indicador por Cádiz, con 1.046.929 pernoctaciones (+4%) y 311.452 viajeros (+0,2%). Esos registros hablan por sí mismos de lo que representa la Costa del Sol y el resto de la provincia para una comunidad andaluza que puede presumir de estar en plena forma dentro de la industria turística española.