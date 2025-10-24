Vito Quiles provoca agitación en la UMA al realizar el acto para el que no contaba con autorización

A pesar de la prohibición por parte de la Universidad de Málaga para la realización del acto de Vito Quiles, el activista de ultra derecha ha hecho acto de presencia frente a al Facultad de Derecho, donde ha movilizado a numerosos asistentes, a favor y en contra del mismo.

El acto ha contado con un amplio dispositivo policial, formado por efectivos de la Policía Nacional, fundamentalmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP). En total han sido una docena de furgones policiales en la zona que desde primeras horas de la tarde, junto a efectivos y vallas que separaban ambos bandos.

Ataviados con banderas de España y falangistas y con simbología franquista, los seguidores de Vito Quiles se unían a sus cánticos tales como "España cristiana y no musulmana", "rojo el que no vote", además de insultos a Pedro Sánchez y al Gobierno, mientras los opuestos a él cantaban "fuera fascistas de la universidad".

El activista se ha posicionado frente a la UMA, acusándola de no permitir "un acto de libertad y en defensa de España" y ha asegurado que las universidades "son de todos los patriotas".

Sin embargo, un buen número de jóvenes se posicionaron en contra de las alegaciones de Quiles, con frases como "Vito, acaba la carrera" o "Vito, fascista, tú no eres periodista", que se entremezclaban con los de sus seguidores "Vito Quiles orgullo nacional".

Sobre las 20.00 horas, continuaba desplegado el dispositivo policial, a la espera del desalojo de los jóvenes asistentes del acto quienes, aún luciendo banderas de España y con cánticos del himno del país, abandonaban la zona.

Un grupo de jóvenes abandona el acto de Vito Quiles tras finalizar / Laura Rubio

Prohibición de la UMA

Desde la Universidad de Málaga han informado de que la conferencia anunciada, bajo el lema 'España Combativa', "no cuenta con autorización" y han apuntado que la asociación 'Students For Liberty Málaga', promotora del evento, "ha sido notificada formalmente y es plenamente conocedora de esta decisión".

Según han explicado en una nota, todos los actos y actividades que se celebran en la Universidad de Málaga requieren una autorización formal "y deben cumplir criterios de transparencia en la actividad a desarrollar, pertinencia avalada por nuestros centros o departamentos, y prever medidas que garanticen la seguridad y la convivencia universitaria".

"Ninguna de esas condiciones se ha acreditado en el caso que nos ocupa, amparado por nuestros protocolos de uso temporal de instalaciones", han asegurado desde la UMA y han indicado que esta normativa "tiene como finalidad garantizar que los espacios universitarios se reserven para iniciativas con fines académicos, científicos, culturales o sociales, preservando la neutralidad de la institución, el respeto a la diversidad de pensamiento y la convivencia dentro de la comunidad universitaria".