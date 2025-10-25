Obras
El Ayuntamiento de Málaga mejora el sistema hidráulico del géiser del lago del Parque del Oeste
La obra, adjudicada a la empresa Talher, por un importe de 39.507,5 euros y un plazo estimado de un mes, comenzó el pasado lunes 20 de octubre
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste (Limposam), está acometiendo nuevas mejoras en el Parque del Oeste, en el distrito Carretera de Cádiz.
Así, tras ejecutar durante el pasado verano la renovación del sistema de depuración del lago ubicado en el interior del recinto, esta semana ha iniciado los trabajos de mantenimiento y mejora de las canalizaciones del géiser y su adaptación a la nueva normativa sanitaria vigente.
La obra, adjudicada a la empresa Talher, S.A., por un importe de 39.507,5 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de un mes, comenzó el pasado lunes 20 de octubre y contempla la construcción de un separador de aguas dentro del lago con la finalidad de que el géiser se nutra exclusivamente del agua filtrada y tratada, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
Otras obras
Además, han precisado que es necesario construir un armario de máquinas para el bombeo del agua tratada hasta la fuente, que se ubicará en una pequeña cubierta hasta ahora transitable. Este sistema de bombeo garantizará que el agua del géiser esté limpia y tratada continuamente.
Durante la ejecución de estos trabajos, se ha procedido también a delimitar de forma provisional un espacio de almacenaje de materiales. Con esta actuación, el sistema del géiser quedará adaptado a la nueva regulación recogida en el Real Decreto 614/2024, de 2 de julio.
Estos trabajos se enmarcan en las distintas mejoras que viene ejecutando la empresa dependiente del Área de Servicios Operativos en el Parque del Oeste.
De igual modo, han recordado que, recientemente, también se ha adjudicado la instalación de 16 nuevas cámaras de videovigilancia que se unirán a las 19 que ya están operativas en el interior del parque para reforzar la seguridad de las 45 obras escultóricas que alberga el recinto.
