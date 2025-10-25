El emprendimiento femenino se da cita en ‘Rural TALKS’ de la mano de GIRA Mujeres

La mujer, el mundo rural y el emprendimiento han estrechado lazos. GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento femenino impulsado por Coca-Cola en España, celebró este pasado jueves una de las sesiones de GIRA Mujeres ‘RuralTALKS’ en Álora.

El emprendimiento femenino se da cita en ‘Rural TALKS’ | L.O.

Se trata de un ciclo de encuentros con el objetivo de impulsar y fomentar el emprendimiento femenino y enriquecer la conexión entre las mujeres emprendedoras y los territorios en las que desarrollan sus proyectos.

Como parte de los cuatro encuentros previstos a lo largo de este 2025, el evento en Álora reunió a 80 participantes.

El emprendimiento femenino se da cita en ‘Rural TALKS’ | L.O.

Este encuentro se celebra en el marco de los datos presentados por el Informe Mujer Emprendedora 2022, impulsado por el Observatorio del Emprendimiento de España con datos de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en colaboración con ENISA y Coca-Cola, que afirman que el papel de la mujer emprendedora rural es un elemento que puede jugar un papel clave en la revitalización de las zonas despobladas.

De acuerdo con este estudio, las emprendedoras rurales tienen pocos referentes para emprender, solo un 51% cuenta con algún modelo de referencia.

Por ello, según explica Beatriz Codes, directora asociada de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para el Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gira Mujeres «va de acompañar en el camino, porque muchas mujeres cuando quieren emprender o cambiar su empresa se pueden sentir solas».

Inspiración

«Creo que las mujeres que han participado se han llevado inspiración y acompañamiento, porque Gira Mujeres pretende eso, enseñar dónde acudir para saber si esa idea que has tenido tiene sentido y obtener ayuda ante las trabas emocionales, financieras o de digitalización», afirma Codes, quien expresa que con esta iniciativa llevan ya más de 20.000 mujeres empoderadas en España, más de 7.300 mujeres en Andalucía y 1.492 en la provincia de Málaga

La directora de AlmaNatura, Conce Macías, reafirma, por su lado, la importancia de generar redes, de motivar y de poder abrir la mirada.

Impulso rural

La necesidad de impulsar el mundo rural se debe, tal y como afirma Codes, a retener el talento que hay en los pueblos para que puedan emprender en sus propios municipios y frenar así la despoblación en estas zonas . «Aquí buscamos las dos cosas: ayudar a la mujer emprendedora y empresaria y retener el talento rural», expresa.

Laura García, mujer emprendedora y copropietaria de La Garganta, realza esta necesidad del emprendimiento en lo rural, ya que destaca que «en el ámbito rural todo el mundo te ayuda, tienes derecho a equivocarte».

Las entrevistadas mantienen una visión optimista de la situación actual de la mujer en el mundo del emprendimiento y en el entorno rural, destacando que hoy día ocupa espacios que anteriormente no ocupaba, y que esta visibilidad ya es un paso más, aunque aún queda recorrido.

«Las mujeres del mundo rural son necesarias para poder reactivar nuestro pueblo, pero sobre todo lo que necesitan es inspiración, poder verse en los ojos de otras emprendedoras y generar comunidad. Y no somos heroínas, somos mujeres reales que nos levantamos todas las mañanas, que tenemos que conciliar y tirar de un proyecto que nos llena», concluye Macías.

Igualdad de genero

En GIRA Mujeres, Coca-Cola cuenta con la colaboración de entidades comprometidas con la igualdad de género y el desarrollo de los ámbitos urbanos y rural tales como Fundación Nantik Lum, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub.