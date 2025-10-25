Málaga de un vistazo
La farsa vinculante
Cualquier ciudadano puede pensar que si un ayuntamiento aprueba una propuesta en pleno debe llevarla a cabo, ya que supuestamente los acuerdos plenarios son legalmente vinculantes. Pero para nuestro ayuntamiento, esto es poco menos que agua de borrajas. Como no se trata de señalar a ciegas, tenemos varios ejemplos de bulto que afectan a la ciudadanía.
Por citar uno, en 2010, a propuesta de IU, se aprobó por unanimidad una moción para un centro de mayores en los barrios de Carlinda y Florisol, en la calle Gaspar Núñez de Arce. Esto era ya una promesa electoral del PP de Francisco de la Torre en 2007, y de nuevo lo fue en 2011. Dieciocho años han pasado desde la promesa, y quince desde que se aprobase en el pleno. Pero nada parece exhortar materialmente al órgano de gobierno para cumplir lo aprobado, a pesar de que la propia moción hablaba de un máximo de tres años para construir los equipamientos necesarios y disponer de un centro multifuncional. Un lugar donde convivir, combatir la soledad y mantener activos cuerpo y mente en nuestros mayores con actividades.
¿Cómo un ayuntamiento puede abandonar en el cajón por casi dos décadas una iniciativa en mejora de la vida de la gente que ha seguido todos los cauces para aprobarse en un pleno? ¡Y por unanimidad! ¿Cómo puede quedar todo al amparo de que el órgano de gobierno decida mover un dedo al respecto? De esto ya se hizo eco en 2014 en este mismo periódico mi querido Alfonso que sobre estas líneas escribe, pero nada ha cambiado. Allí sigue aquel descampado, a la espera de que la inacción y la dejadez dejen de ser un hábito municipal. ‘Spoiler’: hay vida más allá de calle Larios.
