Renfe invita a visitar el taller de Los Prados este domingo con motivo del Día del Tren
Renfe explica que el objetivo de esta iniciativa es acercar a la sociedad el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla todos los días
Renfe ha organizado unas jornadas de puertas abiertas para este domingo, 26 de octubre, en sus principales bases de mantenimiento repartidas por todo el país, incluida la de Málaga, en Los Prados, con motivo de la celebración del Día del Tren.
Renfe explica que el objetivo de esta iniciativa es acercar a la sociedad el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla todos los días para garantizar la circulación de los trenes, al tiempo que se visibiliza la labor de sus trabajadores.
Las entradas, que ya se han agotado para todos los turnos, permitirán a los asistentes recorrer las instalaciones, observar los procesos de revisión y reparación, así como conocer las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias.
Los talleres incluidos con los de Valladolid, León Motor, Valencia, El Berrón (Asturias), Málaga (Los Prados), Sevilla, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Fuencarral II (Madrid).
