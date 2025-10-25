Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares

Con las temperaturas cada vez más suaves y frescas propias del otoño, los planes de montaña y senderismo son una de las opciones de ocio más demandadas por malagueños y visitantes para disfrutar de los rincones más hermosos y salvajes de toda Málaga. Así, se cuentan por centenares las posibles rutas que pueden seguir los senderistas para descubrir los lugares más recónditos de la provincia y, entre ellas, destaca un sendero circular perfecto para hacer en familia ante su moderada dificultad y las panorámicas que ofrece.

Esta ruta que se localiza en Villanueva del Rosario, en pleno corazón de la Sierra de Camarolos, es el Sendero Pilas del Señorito, un camino circular de unos 6,9 kilómetros de longitud que se puede completar en torno a unas tres horas con un desnivel positivo de 450 metros y altitud máxima de 1.403 metros.

Así, este sendero que recorre veredas recónditas, sinuosos lapiaces y bellas vaguadas se presentan como uno perfecto para realizar en otoño por el cambio de colores que viven sus arboledas y los colores ocres y dorados que los protagonizan. Además, cuenta con una amplia diversidad paisajística en su entorno, rodeado de montañas y pinares, y con vistas que permiten a sus visitantes disfrutar de las mejores panorámicas de enclaves emblemáticos de la zona como el Pico Chamizo, El Pelao, La Cañada del Saho, El Canuto Pisebre, Los Jardines o Tres Mojones.

Sus enormes pilas de agua, uno de los puntos destacados del sendero de Málaga

Pero si uno de estos puntos resalta sobre los demás en esta ruta es el entorno de 'Pilas del Señorito', que son unas antiguas pilas de piedra que recogen el agua de un nacimiento situado a escasos metros y que anteriormente se dedicaban al uso ganadero y agrícola de la zona.

Sendero Pilas del Señorito, la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño / Wikiloc

Para comenzar esta ruta, es necesario acudir a la Fuente de la Zarza y coger un sendero que se bifurca a la derecha del camino que da acceso a la Dehesa de Hondonero, que lleva frente al Tajo de Gondonero, también conocido como Tajo de la Madera. Tras esto, el camino dirigirá al senderista al paraje de la Madera, una depresión kárstica que tiene un nacimiento de agua y una pequeña charca, así como un bosque de pinos.

Cómo llegar a la Fuente de la Zarza en este sendero circular de Málaga

En este punto, será necesario seguir el sendero que marca un promontorio de rocas calizas que ascenderá por los Tres Mojones y que lleva al límite entre Villanueva del Rosario, Colmera y Alfarnate, de ahí su nombre. En este punto, se pueden contemplar unas vistas únicas de la vertiente sur de la Sierra de Camarolos, la Axarquía y Los Montes de Málaga.

Desde ahí, será necesario coger la vereda que lleva hasta El Pelado, donde habrá que empezar a bajar hasta la Pilas del Señorito y la Cañada del Saho para, finalmente, llegar a la Fuente de la Zarza. Un recorrido circular que permite ver la belleza más salvaje de toda la provincia y para la que es necesario acudir con calzado adecuado para superar todos los hitos y dificultades que se pueda encontrar por el camino.