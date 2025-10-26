Industria
Dos plantas de hidrógeno verde abrirán en Málaga para producir combustible de aviones en 2029
La Joya-Málaga instalará una fábrica en Antequera y en Almogía para generar e-SAF. La inversión ronda los mil millones y creará 35 puestos de trabajo
El hidrógeno verde, una de las claves sobre las que se cimientan las actuales estrategias de descarbonización de sectores como el transporte o la industria, está impulsando en Málaga todo un tejido productivo con grandes proyectos en el horizonte.
Uno de esos proyectos es La Joya-Málaga, que desarrollará la empresa Avalon Renovables, operador de origen andaluz, que contempla la instalación de dos plantas dedicadas a la producción de e-SAF, un combustible sostenible destinado a la aviación que cuenta con las mismas propiedades que el queroseno convencional.
El e-SAF se obtiene a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono(CO2)₂ biogénico, un proceso que se desarrollará en las dos plantas que se construirán en Málaga, en concreto, en Antequera y Almogía.
Paneles fotovoltaicos
Una de esas plantas estará dedicada a la producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y dos aerogeneradores que garantizarán el suministro eléctrico, 100% de origen renovable, al electrolizador en el que se generará el hidrógeno.
En el segundo complejo se producirá metanol a partir de la síntesis del hidrógeno y del CO2 resultante de una planta de biomasa, también incluida en el proyecto, en la que, además, se producirá biometano. A partir de la unión de estos dos compuestos, el hidrógeno y el dióxido de carbono, se obtiene metanol, el cual se somete a un proceso denominado «Methanol to Jet» (MtJ) en el que, finalmente, se obtiene el e-SAF.
«En un mismo emplazamiento integramos generación de energía renovable, producción de hidrógeno verde, biometano y CO2 biogénico mediante una planta de biomasa», explica la empresa a este periódico.
La Joya -que adopta el mismo nombre de una pedanía de Antequera- tendrá una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales de e-SAF con las que la compañía espera proveer a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Málaga, con las que están ya en contacto de cara a cerrar futuros acuerdos comerciales.
Para su transporte se está planteando el uso de camiones cisterna, tal y como se hace con la gasolina, para lo que se construirá una infraestructura de almacenamiento y carga de camiones.
Biometano
Además del e-SAF, este operador estima una producción anual de 50GWh de biometano, una cantidad que «podrá abastecer a 5.500 hogares y evitará la emisión de 10.000 toneladas de CO2». Hay que entender que el biometano es un gas que, como tal, podría sustituir al gas natural que se usa en los hogares. No obstante, según la compañía, aún no hay ningún acuerdo cerrado para determinar el destino de este recurso energético.
Además del futuro aprovechamiento del biometano, aún por determinar, Avalon Renovables destaca que contribuirá a «la reducción de emisiones, la valorización de los residuos y el impulso de una economía circular y sostenible en el territorio». Esto es así porque el biometano se produce en una planta de biomasa a partir del tratamiento de residuos orgánicos que acaban convirtiéndose en biogás y, tras un proceso de purificación, en biometano.
Esos residuos orgánicos, explica la empresa, se obtienen «localmente en el entorno del proyecto», y proceden tanto de la industria agrícola ganadera, como son los estiércoles y purines o los restos de cosechas, como del sector agroindustrial, donde se incluyen, por ejemplo, los sobrantes de las almazaras. También se emplean residuos urbanos, como restos domésticos o podas, que se retirarán de las plantas de tratamiento de residuos.
Inversión millonaria
La inversión estimada del proyecto ronda los mil millones de euros y el objetivo del operador es que, una vez terminada la tramitación, las obras puedan empezar en el último trimestre de 2026 para que ambos complejos empiecen a operar en el segundo trimestre de 2029. Asimismo, se prevé la creación de 35 puestos de trabajo directos y 50 indirectos.
«Málaga, referente mundial en innovación y tecnología, contará también con un proyecto emblemático en materia de transición energética, consolidando su posición como territorio líder en sostenibilidad y economía verde», sostiene Avalon Renovables, que también está impulsando proyectos de hidrógeno verde y derivados en otras provincias andaluzas, como Jaén, Huelva y Cádiz.
¿Qué es el e-SAF?
El e-SAF es un combustible sostenible de origen sintético para la aviación que se obtiene a partir de la unión del hidrógeno verde y el CO2 biogénico. La energía empleada en este proceso es 100% renovable. La producción de hidrógeno verde se realiza mediante la electrólisis del agua mientras que la captura del dióxido de carbono biogénico se realiza en una planta de biomasa. Cuando ya se tiene el hidrógeno por un lado y el CO2 biogénico por otro, estos se combinan para obtener metanol verde. Con el metanol se obtiene el e-SAF en un proceso conocido como «Methanol to Jet». «Este proceso reduce hasta un 90% las emisiones netas de CO2 y permite utilizar el e-SAF en los motores y aeropuertos actuales, contribuyendo a la descarbonización del transporte aéreo», sostiene Avalon Renovables. El propio Ministerio de Transportes defiende que el hidrógeno verde es «un pilar estratégico» en la descarbonización del transporte aéreo, «donde las alternativas energéticas son más limitadas». La UE ya aprobó el ReFuelEU Aviation, el reglamento en el que se recogen la estrategia de descarbonización de la aviación de cara a 2030 y 2050. Exige un porcentaje mínimo de uso de combustibles de aviación sintéticos, que debe ser ya del 2 % en 2025 hasta alcanzar un 70 % en 2050. Según la Agencia de la UE para la Seguridad Aérea «son entre 3 y 10 veces más caros que los del combustible convencional, aunque se espera que se reduzcan sustancialmente a medida que aumenten y maduren las tecnologías de producción de dichos combustibles».
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
- Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga