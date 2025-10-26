Dos plantas de hidrógeno verde abrirán en Málaga para producir combustible de aviones en 2029

El hidrógeno verde, una de las claves sobre las que se cimientan las actuales estrategias de descarbonización de sectores como el transporte o la industria, está impulsando en Málaga todo un tejido productivo con grandes proyectos en el horizonte.

Uno de esos proyectos es La Joya-Málaga, que desarrollará la empresa Avalon Renovables, operador de origen andaluz, que contempla la instalación de dos plantas dedicadas a la producción de e-SAF, un combustible sostenible destinado a la aviación que cuenta con las mismas propiedades que el queroseno convencional.

El e-SAF se obtiene a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono(CO2)₂ biogénico, un proceso que se desarrollará en las dos plantas que se construirán en Málaga, en concreto, en Antequera y Almogía.

Paneles fotovoltaicos

Una de esas plantas estará dedicada a la producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y dos aerogeneradores que garantizarán el suministro eléctrico, 100% de origen renovable, al electrolizador en el que se generará el hidrógeno.

En el segundo complejo se producirá metanol a partir de la síntesis del hidrógeno y del CO2 resultante de una planta de biomasa, también incluida en el proyecto, en la que, además, se producirá biometano. A partir de la unión de estos dos compuestos, el hidrógeno y el dióxido de carbono, se obtiene metanol, el cual se somete a un proceso denominado «Methanol to Jet» (MtJ) en el que, finalmente, se obtiene el e-SAF.

«En un mismo emplazamiento integramos generación de energía renovable, producción de hidrógeno verde, biometano y CO2 biogénico mediante una planta de biomasa», explica la empresa a este periódico.

La Joya -que adopta el mismo nombre de una pedanía de Antequera- tendrá una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales de e-SAF con las que la compañía espera proveer a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Málaga, con las que están ya en contacto de cara a cerrar futuros acuerdos comerciales.

Para su transporte se está planteando el uso de camiones cisterna, tal y como se hace con la gasolina, para lo que se construirá una infraestructura de almacenamiento y carga de camiones.

Biometano

Además del e-SAF, este operador estima una producción anual de 50GWh de biometano, una cantidad que «podrá abastecer a 5.500 hogares y evitará la emisión de 10.000 toneladas de CO2». Hay que entender que el biometano es un gas que, como tal, podría sustituir al gas natural que se usa en los hogares. No obstante, según la compañía, aún no hay ningún acuerdo cerrado para determinar el destino de este recurso energético.

Además del futuro aprovechamiento del biometano, aún por determinar, Avalon Renovables destaca que contribuirá a «la reducción de emisiones, la valorización de los residuos y el impulso de una economía circular y sostenible en el territorio». Esto es así porque el biometano se produce en una planta de biomasa a partir del tratamiento de residuos orgánicos que acaban convirtiéndose en biogás y, tras un proceso de purificación, en biometano.

Esos residuos orgánicos, explica la empresa, se obtienen «localmente en el entorno del proyecto», y proceden tanto de la industria agrícola ganadera, como son los estiércoles y purines o los restos de cosechas, como del sector agroindustrial, donde se incluyen, por ejemplo, los sobrantes de las almazaras. También se emplean residuos urbanos, como restos domésticos o podas, que se retirarán de las plantas de tratamiento de residuos.

Inversión millonaria

La inversión estimada del proyecto ronda los mil millones de euros y el objetivo del operador es que, una vez terminada la tramitación, las obras puedan empezar en el último trimestre de 2026 para que ambos complejos empiecen a operar en el segundo trimestre de 2029. Asimismo, se prevé la creación de 35 puestos de trabajo directos y 50 indirectos.

«Málaga, referente mundial en innovación y tecnología, contará también con un proyecto emblemático en materia de transición energética, consolidando su posición como territorio líder en sostenibilidad y economía verde», sostiene Avalon Renovables, que también está impulsando proyectos de hidrógeno verde y derivados en otras provincias andaluzas, como Jaén, Huelva y Cádiz.