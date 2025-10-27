Dos carteristas se gastan en Málaga casi 1.000 euros en tenis de lujo con la tarjeta de una víctima

La Policía Nacional ha detenido en el Centro de Málaga a dos carteristas que usaron una tarjeta de crédito de una de sus víctimas para comprar dos juegos de zapatillas de lujo que sumaban un valor de casi 1.000 euros. Aunque tras el arresto el calzado no fue localizado, una segunda intervención policial permitió a los agentes sorprender a los ladrones luciendo los tenis mientras buscaban a nuevas víctimas.

La investigación comenzó poco después de que una persona denunciara en dependencias policiales que le habían robado la cartera. Los investigadores del Grupo de Hurtos se hicieron cargo del caso y, entre otras diligencias, se entrevistaron con el encargado de una tienda donde se había detectado una compra no autorizada con una de las tarjetas de la víctima. Según ha informado la Comisaría Provincial, el dueño del establecimiento se acordaba perfectamente de los 'clientes', que al parecer se habían presentado como ciudadanos moldavos sin serlo y compraron dos pares de zapatillas muy exclusivas valoradas en 380 y 600 euros, respectivamente.

Con la descripción que obtuvieron de los sospechosos, los policías localizaron al día siguiente a dos jóvenes que coincidían plenamente con la misma y que actuaban de forma "sospechosa y vigilante, propia de carteristas en busca de nuevas víctimas". Fueron identificados y detenidos como presuntos autores del hurto, aunque en el registro llevado a cabo con posterioridad no se recuperó ni el monedero ni las zapatillas. Tras su puesta a disposición judicial, ambos fueron puestos en libertad por la autoridad judicial competente.

Días después, los agentes volvieron a ver a estos dos jóvenes en el Centro, de nuevo con una actitud vigilante y acompañados por un varón de 51 años. Los policías comprobaron que los dos primeros sí llevaban puestas las lujosas zapatillas que compraron con la tarjeta de crédito robada, por lo que el calzado fue intervenido. Por su parte, el tercer varón resultó arrestado por constarle una requisitoria en vigor por un hurto en la provincia de Alicante.