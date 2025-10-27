Una concejala del PP en Torrox denuncia mensajes "llenos de odio y machismo" por parte de familiares de ediles del PSOE

Una concejala del PP en Torrox, Sandra Extremera, ha denunciado que está recibiendo en las redes sociales mensajes "llenos de odio y de machismo" contra ella, y que los ataques proceden de las cuentas personales de familiares de ediles del PSOE de su municipio.

Como "una pequeña muestra de lo que están haciendo", la también diputada provincial de los populares aludió al mensaje "Extremera, vete a abortar a otro sitio", que fue publicado por el padre del concejal socialista Javier Villena; y a otro en el que se lee "hay que ser una miserable", que fue escrito por el hermano de la líder del PSOE torroxeño y diputada nacional, Mari Nieves Ramírez.

Asimismo, Sandra Extremara relató que, unos días antes, "alguien decidió" llenar su currículum "desde las redes del Partido Socialista de Torrox" con "bombas y dianas, un gesto tan absurdo como injustificable". "Pero en los últimos días han ido aún más lejos, con ataques llenos de odio y de machismo", insistió .

Igualmente, la edil del PP aseguró que dará "los pasos necesarios" para que "los hechos se aclaren". "Porque hay momentos en los que callar no es prudencia, sino complicidad", recalcó la concejala de Atención a Personas Mayores del Ayuntamiento de Torrox y diputada responsable de Recursos Humanos en la Diputación de Málaga.

En el mensaje en el que denunció estos insultos, Sandra Extremera se pregunta, igualmente, "qué está pasando con la política socialista en Torrox para llegar a este nivel de agresión personal y moral".

En su opinión, "la política no puede ser un campo de odio, no puede ser una guerra personal, debe ser un lugar donde servir, cuidar y construir esperanza".

"No son solo insultos, son palabras que intentan romper, humillar y hacer daño, que buscan silenciar a una mujer; y no, no me voy a callar ni voy a vivir con miedo porque la libertad se defiende, y la dignidad no se negocia", agrega la edil del PP en otro fragmento sobre los mensajes recibidos.

"Líneas rojas"

A este respecto, fuentes del PP de Málaga añadieron que "hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca y sin embargo hace demasiado tiempo que el PSOE decidió saltárselas todas".

En este sentido, exigieron que "cese la campaña de insultos y acoso por parte de familiares de cargos socialistas" contra Sandra Extremera y demandaron al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, "que ponga orden en su partido". "Toda nuestra solidaridad con nuestra compañera Sandra Extremera; este comportamiento vil y despreciable es incompatible con una mínima decencia o afán de representar a los ciudadanos, no todo vale", añadieron.