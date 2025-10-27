Dos de cada tres contratos generados por el turismo de Málaga son para fijos

El sector turístico, que ha llegado a emplear este año en Málaga a casi 116.000 personas en los meses de verano, ha aumentado de forma significativa su cifra de contrataciones estables con la reforma laboral, que fue aprobada a inicios de 2022. Si hasta entonces apenas entre un 6% y un 7% de los contratos firmados cada mes por este segmento eran indefinidos, la tasa en este 2025, tras la temporada de verano, es del 64%, consolidando el porcentaje que ya se registró el año anterior.

Los últimos datos del Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, reflejan así que dos de cada tres contratos que ha suscrito el sector de enero a septiembre (en concreto, unos 57.600 dentro del total de casi 90.300 altas registradas) fueron fijos, algo nuevo en Málaga, cuyo mercado ha estado tradicionalmente dominado por una altísima eventualidad.

La firma de contratos indefinidos se ha multiplicado por cinco e incluso por seis en relación a antes de la entrada en vigor de la reforma. En todo 2019, por hacer la comparativa con la época de la prepandemia, sólo se firmaron 12.526 altas fijas y en 2021, por mencionar el año previo a la entrada en vigor del texto (y todavía con el impacto de la pandemia condicionando el mercado laboral), hubo sólo 9.916. Por contra, el año pasado se firmaron ya, en el conjunto del ejercicio, unos 72.700 contratos estables.

Dentro de las modalidades de trabajo indefinido, eso sí, puede haber no sólo contratos a jornada completa, sino también a tiempo parcial (por horas) y contratos de fijos-discontinuos, una figura que fue reforzada con la reforma laboral pero que, como su propio nombre indica, no garantizan trabajo todo el año.

Otro gran verano laboral

Los datos de empleo de este año están siendo, de cualquier forma, los mejores que se recuerdan en Málaga. El sector de hostelería de la provincia de Málaga ha entrado en el otoño con un total de 111.322 trabajadores, su mejor cifra histórico de siempre para un mes de septiembre, con un aumento de casi 3.400 personas respecto a hace un año, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Lógicamente, el volumen de empleo se ha reducido algo en relación a agosto (donde en el apogeo de la temporada alta turística se alcanzó un tope absoluto de 115.964 personas trabajando) pero la marca ratifica las buenas previsiones iniciales que la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) tenía para este post-verano. Por hacer una comparativa más extensa en el tiempo, cabe destacar que la hostelería malagueña emplea actualmente un 44,8% más de personas que hace una década, ya que en septiembre de 2015 el sector se movía en casi 76.800 trabajadores.

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) dice además que septiembre y octubre son cada vez más una prolongación de la temporada alta, por lo que las cifras del otoño seguirán siendo positivas. Y es que la climatología incide en la mayor estabilidad del empleo. Las temperaturas cálidas son una constante la mayor parte del año, lo que provoca que esta temporada alta que antes se centraba en junio, julio y agosto se alargue y que los meses invernales registren también mayor afluencia de turistas. Eso contribuye a mantener durante más tiempo las plantillas en niveles altos tanto en hoteles como en restaurantes.

Un camarero en un establecimiento de hostelería en Málaga. / Álex Zea

Los contratos eventuales han quedado así para atender únicamente picos de actividad o celebraciones específicas de eventos, dado que lo máximo que una empresa puede utilizarlos es 90 días al año, al margen de los trabajadores que sean necesarios para atender esas situaciones concretas.

Camarero, lo más contratado

En cuanto a las ocupaciones más relevantes, el Observatorio Argos recoge que las más contratadas en estos primeros tres trimestres del año (enero-septiembre) han sido las de camarero; ayudante de cocina; cocinero; personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares; monitores de actividades recreativas y de entretenimiento; recepcionistas de hoteles; preparadores de comidas rápidas; azafatos de tierra o chefs (con sólo algunas ligeras fluctuaciones a lo largo de cada trimestre).

El trabajo de camarero, en concreto, repite en la primera posición del ranking, a gran distancia del resto. Del total de contratos firmados hasta septiembre en el sector turístico, el 56,6% (51.906 ) fueron para cubrir este puesto.

En 2019, por citar el nivel de la prepandemia, se firmaron 115.200 contratos para camareros. El descenso reflejaría también la dinámica de mayor estabilidad (al firmarse más altas indefinidas dejan de firmarse contratos temporales encadenados).

Ayudantes de cocina (12.777), cocineros asalariados (10.922), personal de limpieza (5.768) y monitores (3.554) completan el ‘top’ 5 de profesiones más contratadas, según los datos del Observatorio Argos.