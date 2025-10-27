Detenido por robar a dos personas con las que coincidió en el mismo hotel de Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 20 años por presuntamente robar a dos personas que se habían alojado en una misma habitación de un hotel de Málaga, a uno le sustrajo las llaves de su coche, con el que después se marchó del alojamiento, y al otro una tarjeta de crédito con la que realizó dos retiradas en efectivo.

Al arrestado se le investiga como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un hotel del distrito Centro de Málaga, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Las víctimas se dieron cuenta por la mañana de que les faltaban objetos personales, el primero de ellos comprobó que su coche, que había dejado estacionado en el hotel ya no estaba allí y también se habían llevado su carné de Policía Local así como las llaves de su vivienda.

Al segundo, le había desaparecido su tarjeta de crédito y comprobaron que habían realizado dos retiradas de efectivos en cajeros de El Rincón de la Victoria y Lachar (Granada), ambas por un importe de 1.000 euros.

Durante las pesquisas se identificó al presunto responsable del robo así como el vehículo sustraído, por lo que fue detenido en Granada cuando pernoctaba en dicha ciudad.

El arrestado, con media docena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.