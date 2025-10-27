«La educación no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico»

El I Barómetro de EducAcción alerta del descontento social con el sistema educativo andaluz y reclama una transformación profunda

El movimiento EducAcción ha presentado el I Barómetro EducAcción, un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Metroscopia con el apoyo de la Fundación Unicaja, que analiza la percepción ciudadana sobre el sistema educativo en España en 2025. Los resultados dibujan un diagnóstico claro: la educación preocupa, y mucho. En Andalucía, el malestar es compartido y generalizado, y la sociedad reclama «un cambio de fondo, no de forma». El informe permite comprender qué está fallando en las aulas, cuáles son las prioridades más urgentes y qué margen de mejora existe. Entre las principales conclusiones, destaca la falta de motivación y atención del alumnado, que inquieta al 85% de los andaluces.

«La desmotivación de los estudiantes tiene mucho que ver con la falta de conexión entre lo que aprenden en el aula y la vida real. En Andalucía, como en el resto del país, los jóvenes sienten que el sistema no les ve ni les escucha. Y eso genera desconexión. No es que no quieran aprender, es que no encuentran el para qué», explica Sonia Díez, presidenta del Comité Científico de la Cátedra EducAcción-UAM, fundadora del movimiento EducAcción y Premio Empresaria de Málaga.

Ranking de preocupaciones

A este problema se suman otros de gran calado: el acoso escolar, que preocupa al 84% de la población; la escasa financiación del sistema educativo, señalada por el 77%; y el abandono escolar temprano, que alarma al 78%. Para Díez, no basta con destinar más recursos: «La financiación importa, pero lo decisivo es cómo se utiliza. El abandono escolar no se reduce con becas o refuerzos puntuales, sino con experiencias educativas significativas que despierten vocaciones, eleven la autoestima y ofrezcan caminos diversos para el éxito personal y profesional».

Las consecuencias de estas carencias ya son visibles, según la educadora: «Dificultades para encontrar su vocación y falta de competencias que el mercado laboral demanda. La educación no puede seguir produciendo titulados desconectados de la realidad», advierte.

La presidenta de EducAcción también destaca la situación que vive actualmente el profesorado, pieza clave del sistema: «Muchos docentes se sienten desbordados por las exigencias burocráticas, por la falta de tiempo y por un sistema que no les reconoce ni les acompaña».

A pesar del diagnóstico, Sonia Díez lanza un mensaje optimista: «Este Barómetro no es un diagnóstico pesimista, sino una llamada a la acción. La educación es un bien común y no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico. Lo que nos muestran los datos -en Andalucía y en toda España- es que compartimos las mismas preocupaciones y las mismas esperanzas».

EducAcción apuesta por un movimiento ciudadano cuya propuesta no pasa por una nueva ley, sino por identificar, coordinar y pilotar las innovaciones que ya están dando resultados en otros países, liberando el talento y empoderando a los docentes y centros como verdaderos motores de cambio. Asimismo, el movimiento aboga por una nueva manera de vivir la transformación educativa desde la corresponsabilidad, no en contra de nadie, «sino a favor de todos los que quieren una escuela con sentido y señala como verdaderos enemigos del sistema: la inercia institucional y la burocracia ciega (normas absurdas que que asfixian la innovación educativa)».

El Ministerio de Juventud e Infancia pedirá a las comunidades autónomas en la reunión del Observatorio de Infancia de hoy lunes que informen sobre la implantación del coordinador de bienestar con el que debe contar cada centro educativo, que tiene entre sus funciones la de prevenir el acoso escolar. La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Abed Rego, anunció esa petición al hilo de los últimos casos conocidos de suicidios de menores que sufrían acoso escolar en Sevilla y la provincia de Lleida.

Sira Rego ha subrayado que en España existen leyes que ponen el foco en la prevención y en la erradicación del acoso escolar, entre ellas la que contempla la figura del coordinador de bienestar que debe tener todo centro de enseñanza en España.

Al respecto, la ministra ha explicado que pedirá a las comunidades autónomas información sobre ello en la reunión del Observatorio de Infancia, en el que junto al Ministerio de Juventud e Infancia y los Gobiernos autonómicos, están representadas las entidades sociales.

Ha recordado que las funciones del coordinador están recogidas en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia y que una de sus tareas consiste en «la prevención, la erradicación y la puesta en marcha de protocolos antiacoso en los centros escolares».