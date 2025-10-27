Ginecólogos de Málaga expertos en fertilidad: “Muchas mujeres consultan con un especialista por primera vez cerca de los 40 años, cuando el pronóstico es más limitado”

Los doctores Carolina Monedero y Patricio Calamera, ginecólogos de la clínica de reproducción asistida Ginemed Málaga , advierten sobre un fenómeno cada vez más evidente en el retraso de la maternidad: el aumento de la edad media de las pacientes que acuden por primera vez a técnicas de reproducción asistida , situándose en los 38 o 40 años.

Ambos expertos abordan los principales retos de la fertilidad en Málaga, desde el impacto del retraso reproductivo hasta los avances en genética e inteligencia artificial, pasando por la diversidad de modelos de familia y la importancia de los hábitos de vida en los tratamientos.

Desde su experiencia clínica, ¿qué consideran que es lo más relevante actualmente en materia de fertilidad en Málaga?

En Málaga estamos viendo un fenómeno claro: cada vez más personas acuden a consulta por infertilidad asociada al retraso de la maternidad. La edad media de las pacientes ha aumentado considerablemente, con muchas mujeres que consultan por primera vez cerca o incluso después de los 38 o 40 años. El retraso de la maternidad, la diversidad de modelos de familia y los cambios de intereses de las nuevas generaciones, ha generado una demanda creciente de tratamientos de fertilidad.

En los últimos años ha aumentado notablemente el número de mujeres que deciden ser madres en solitario, así como parejas del mismo sexo que acuden a clínicas de reproducción. Esto refleja una sociedad más diversa y también exige un enfoque más inclusivo y personalizado por parte de los equipos médicos.

¿Cómo interpretan la diferencia entre fecundidad deseada y fecundidad real?

Es una brecha que refleja tanto barreras externas como internas. Muchas mujeres y parejas desean tener dos o más hijos, pero la fecundidad real en Málaga está por debajo de 1,1 hijos por mujer . Esta diferencia obedece a múltiples factores, desde condicionantes económicos hasta la falta de información sobre cómo afecta el paso del tiempo a la capacidad reproductiva. La consecuencia es que muchas parejas no alcanzan su proyecto reproductivo completo y acaban recurriendo a técnicas de reproducción asistida.

Clínica de Ginemed Málaga en la avenida de Andalucía. / LOM

¿Existe suficiente conciencia entre jóvenes y adultos jóvenes sobre la importancia de cuidar la fertilidad desde edades tempranas?

Definitivamente no. Existe una gran desconexión entre la percepción social de la fertilidad y la realidad biológica. Muchas mujeres creen que podrán ser madres a cualquier edad gracias a la medicina, sin saber que la reserva ovárica y la calidad ovocitaria comienzan a disminuir significativamente a partir de los 35 años . Cuando consultan después de los 38 o 40, el pronóstico ya es mucho más limitado y las tasas de éxito con óvulos propios se reducen drásticamente.

Faltan campañas de educación en salud reproductiva y orientación en edad fértil. Congelar óvulos a tiempo , por ejemplo, podría dar mejores resultados si se realiza entre los 30 y 35 años, pero muchas llegan tarde a esa decisión. Y si se ha llegado tarde a esta opción, existe también la alternativa de la fecundación in vitro con óvulos donados (ovodonación) , que es uno de los tratamientos con mayores tasas de éxito.

En las parejas heterosexuales, ¿consideran que se evalúa con la misma profundidad la fertilidad masculina que la femenina?

Lamentablemente, no. Sigue existiendo un sesgo que asocia la infertilidad casi exclusivamente con la mujer. Sin embargo, hasta el 40 % de los casos involucran un factor masculino. A veces los varones tardan más en acceder a los estudios, o se limitan a un seminograma básico, sin un análisis andrológico completo.

Esto puede retrasar el diagnóstico correcto e incluso llevar a tratamientos innecesarios en la mujer. Es fundamental evaluar a ambos miembros de la pareja desde el inicio , con la misma profundidad y sin prejuicios.¿Qué porcentaje de los casos de infertilidad involucran factores masculinos, y cuáles son los más frecuentes?

Alrededor del 30 y 40% de los casos tienen un factor masculino implicado. Los más frecuentes incluyen alteraciones en el número o movilidad de los espermatozoides (oligozoospermia, astenozoospermia), en su morfología (teratozoospermia) y, en algunos casos, azoospermia (ausencia de espermatozoides en el eyaculado).

En muchos hombres, estas alteraciones pueden estar relacionadas con hábitos de vida como el tabaco, la obesidad, el estrés, la exposición a tóxicos o al calor, infecciones previas o causas genéticas.

Hoy en día hay una mayor visibilidad de los diversos modelos de familia. ¿Cómo responde la reproducción asistida a demandas como la maternidad en solitario o la parentalidad en parejas del mismo sexo?

Con naturalidad y compromiso. Hoy contamos con protocolos adaptados para mujeres que deciden ser madres sin pareja, así como para parejas de mujeres que desean compartir el proceso, como el método ROPA (recepción de ovocitos de la pareja). Estas pacientes suelen ser muy proactivas e informadas, aunque también presentan necesidades emocionales específicas que debemos acompañar desde un enfoque empático y respetuoso.

La genética reproductiva ha avanzado rápidamente. ¿Cómo se está integrando el diagnóstico genético preimplantacional y qué beneficios ofrece?

El diagnóstico genético preimplantacional (PGT-A) se utiliza cada vez más, especialmente en mujeres mayores de 38 años, pacientes con fallos previos de implantación o abortos de repetición. Permite seleccionar embriones euploides, es decir, con el número correcto de cromosomas, lo que aumenta las tasas de implantación y reduce los abortos.

Aunque no es una solución para todos los casos y no garantiza embarazo, sí mejora el pronóstico en grupos seleccionados. La clave está en una indicación adecuada y un buen asesoramiento previo por parte del especialista.

Ginemed Málaga está utilizando la IA para la mejora de parámetros del laboratorio. / LOM

Quiénes son Carolina Monedero y Patricio Calamera La doctora Carolina Monedero Mora es ginecóloga y responsable de la Clínica de Reproducción Asistida Ginemed Málaga, donde lidera un equipo especializado en fertilidad y salud reproductiva. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga y especialista en Ginecología y Obstetricia vía MIR en el Hospital Regional Universitario de Málaga, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la reproducción asistida. Ha desarrollado su carrera en centros de referencia como el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón y el Hospital Quirón Málaga, además de su experiencia como facultativa en el Hospital Carlos Haya. Autora de artículos científicos en revistas internacionales y colaboradora en publicaciones sobre embarazo de alto riesgo y ginecología, la Dra. Monedero Mora participa activamente como ponente en congresos y cursos sobre fertilidad, ecografía e innovación médica, con presencia en foros nacionales e internacionales en ciudades como Ámsterdam, Milán y Viena. Su labor combina la práctica clínica, la investigación y la docencia, consolidando su reconocimiento como una experta en medicina reproductiva y preservación de la fertilidad. ㅤ El doctor Patricio Calamera es médico experto en reproducción en la Clínica de Reproducción Asistida Ginemed Málaga, donde forma parte del equipo médico desde marzo de 2024. Graduado en Medicina por la Universidad Austral, se especializó en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Militar Central, completando posteriormente un Fellowship en Medicina Reproductiva en Seremas y dos Másteres en Medicina Reproductiva por S.A.M.E.R y la Universidad de Sevilla, además de un máster en Auditoría Médica y Control de Gestión en F.U.S.E.A. Con más de una década de experiencia dedicada exclusivamente a los tratamientos de fertilidad, ha trabajado en clínicas de reproducción asistida en Argentina, España, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, aportando una visión internacional y multidisciplinar a su práctica médica. Su experiencia abarca el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral de pacientes con problemas reproductivos, tanto masculinos como femeninos, así como la ecografía ginecológica, inseminación intrauterina, fecundación in vitro, ovodonación y biopsia testicular. El Dr. Calamera destaca por su enfoque personalizado y su compromiso con la excelencia en la medicina reproductiva.

¿Qué papel está comenzando a jugar la inteligencia artificial en reproducción asistida, por ejemplo, en la selección de embriones o predicción de resultados?

La inteligencia artificial en reproducción asistida se está aplicando en análisis de imágenes de embriones (time-lapse), ayudando a seleccionar los de mayor potencial de implantación de forma objetiva. También se está desarrollando en predicción de resultados en función del perfil clínico y en la mejora de parámetros del laboratorio, como la clasificación de espermatozoides.

Aunque aún estamos en fases iniciales de validación, su potencial es enorme. Lo importante es que complemente no sustituya el juicio clínico y humano de los equipos especializados.

¿Hasta qué punto los estilos de vida afectan el éxito de los tratamientos de fertilidad y cómo lo abordan en consulta?

Afectan mucho más de lo que solemos pensar. El sobrepeso, el estrés crónico, el tabaquismo, la mala alimentación o el consumo de alcohol deterioran la calidad espermática, alteran la ovulación y reducen la respuesta a tratamientos hormonales. Incluso pueden influir en la calidad endometrial y en el éxito de la implantación.

En consulta hacemos mucho hincapié en educación en salud, y muchas clínicas trabajan con nutricionistas, endocrinos y psicólogos para optimizar estos aspectos antes y durante los tratamientos. No todo es estimulación ovárica o transferencia embrionaria: el entorno metabólico y emocional es también parte fundamental del éxito.