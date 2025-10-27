Málaga, entre los destinos más caros de Andalucía para el Día de Todos los Santos

Este año, el decreto aprobado por la Junta de Andalucía establece doce festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable, a las que se suman dos de carácter local determinadas por cada municipio. En total, catorce días festivos que marcan el calendario laboral de los andaluces.

De ellos, solo quedan cuatro repartidos entre octubre y diciembre. Tras el Día de la Hispanidad, celebrado este 12 de octubre, el próximo festivo será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que este 2025 caerá en sábado y, por tanto, no será sustituible. Aun así, los españoles ya planifican sus escapadas aprovechando esos días, como demuestran las reservas anticipadas en los alquileres vacacionales para ese fin de semana largo.

En este contexto, el portal de alquileres vacacionales Holidu ha presentado un completo análisis sobre los precios medios de los alojamientos turísticos en Andalucía durante el otoño de 2025, con especial atención a la semana del Puente de Todos los Santos, una de las más demandadas del año para las escapadas nacionales.

En el estudio, Málaga se consolida como uno de los destinos andaluces con los precios más altos, con una media de 137 euros por noche. Sin embargo, Marbella lidera la lista como el destino más caro de la autonomía: 200 euros por noche. Por detrás Sevilla, con 171 euros y Estepona, con 158 euros, pero por encima de otras ciudades históricas como Granada (132) o Córdoba (134). Este dato refleja la fortaleza turística de la provincia, que combina un elevado nivel de ocupación con una oferta de alojamientos de calidad y una gran diversidad de experiencias, desde el turismo cultural y gastronómico hasta el de playa y naturaleza.

Marbella dispara su precio medio de reserva, colocándose en los 200 euros. | L.O

En el litoral malagueño, el informe destaca otros destinos con precios competitivos, como Mijas (131 euros por noche), Fuengirola (129) o Torremolinos (110), que continúan siendo grandes referentes del turismo familiar y de ocio. Por su parte, Manilva, con una media de 110 euros por noche, se mantiene como una opción interesante para quienes buscan la tranquilidad del extremo occidental de la Costa del Sol, sin renunciar a los servicios de un enclave turístico consolidado. En un rango medio, Ronda (116 €) y Cádiz (104 €) ofrecen una relación calidad-precio equilibrada y una gran riqueza patrimonial y paisajística.

Entre los más asequibles

Por otro lado, quienes deseen disfrutar del puente sin gastar demasiado pueden optar por destinos más asequibles como Arcos de la Frontera (88 €), Vera (90 €), Zahara de la Sierra (91 €) o Roquetas de Mar (93 €), que se posicionan como las alternativas económicas más destacadas para esta temporada otoñal.

Ya sea en una escapada urbana por Málaga o Sevilla, una ruta por los pueblos blancos o unos días de relax frente al mar, Andalucía se reafirma como uno de los destinos más atractivos de España para disfrutar de este festivo.