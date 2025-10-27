Málaga hará un sondeo arqueológico en el Pasillo de Santo Domingo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad, realizará un sondeo arqueológico en el Pasillo de Santo Domingo, en concreto, en la gran obra que Emasa está ejecutando para construir un depósito que aprovechará las aguas del freático para el riego o baldeo de calles.

Estas obras se sitúan junto a la parada de autobús ubicada en el túnel de Santo Domingo, junto al bar Le Grand Café y la iglesia. Precisamente por la cercanía de los trabajos al templo, que está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), el consistorio ha encargado este control arqueológico a Grupo Arathea, por un importe de 23.837 euros (IVA incluido), para lo que se otorga un plazo de dos meses.

Obras de Emasa en el pasillo de Santo Domingo. / Álex Zea

Junto a este depósito se construirá otro en la avenida del Comandante Benítez, de manera que ambas infraestructuras sumarán 270 metros cúbicos de aguas subterráneas de filtración freática que permitirán abastecer con agua no potable a los parques Huelin y Martiricos, además del arbolado y jardines de la Alameda Principal y el Soho, según informó el Ayuntamiento de Málaga.

Abastecerán con un caudal estimado de 1.296 metros cúbicos diarios y con esta actuación se continúa avanzando en el aprovechamiento de todos los recursos hídricos disponibles ante la actual situación de sequía.

Vista del Pasillo de Santo Domingo y del cauce del rí­o Guadalmedina. / Álex Zea

Ya en los últimos meses se pusieron en servicio las conducciones para regar árboles y zonas verdes de las calles Carretería y Álamos con el agua extraída del drenaje del hotel NH Málaga.