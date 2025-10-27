El PSOE pide un "plan urgente contra la plaga de ratas" en Málaga ante la "inacción" del alcalde

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha criticado este lunes "la grave situación de insalubridad" que atraviesa la ciudad "por la proliferación de ratas y roedores en los barrios de Málaga" y ha lamentado "la inacción" del alcalde, Francisco de la Torre.

Así, desde el PSOE se ha registrado una moción al pleno del mes de octubre para exigir al alcalde "un plan urgente y extraordinario de desratización y una revisión completa del servicio de control de plagas", como han explicado en rueda de prensa en el parque de María Luisa del distrito de Carretera de Cádiz el portavoz municipal socialista; junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, los concejales Salvador Trujillo, Rosa del Mar Rodríguez y Mari Carmen Sánchez, además vecinos de la zona.

"La realidad es que Málaga se ha minado de ratas", ha afirmado Pérez, al tiempo que ha añadido que "no se trata de un caso aislado o de un solo barrio, sino de un problema generalizado que afecta a toda la ciudad. Desde Carretera de Cádiz hasta el Puerto de la Torre, desde Cruz del Humilladero hasta Churriana. Los vecinos nos lo trasladan constantemente. Están hartos de ver cómo las ratas campan a sus anchas en los parques, las calles y hasta en los colegios".

Ha explicado que la situación "se ha agravado tras la mala gestión del contrato de control de plagas". "Durante meses, la empresa adjudicataria dejó de prestar el servicio debido a problemas administrativos, y el Ayuntamiento no reaccionó a tiempo. El resultado es que las ratas se han reproducido sin control, convirtiéndose en un grave problema de salud pública", ha añadido.

"Hasta hace muy poco, solo había cuatro operarios para toda la ciudad, algo completamente insuficiente para una capital con once distritos y más de 590.000 habitantes. Esto demuestra el abandono de De la Torre, que sigue sin entender que la gestión municipal no consiste solo en inaugurar obras, sino en cuidar los barrios, mantener la limpieza y garantizar la salud de los vecinos", ha apostillado.

En concreto, la moción socialista, que defenderá Begoña Medina el próximo miércoles, incluye "la petición de puesta en marcha inmediata de un plan de choque, la revisión del contrato con la empresa adjudicataria, el refuerzo de personal y una campaña informativa para evitar focos de basura que agraven el problema.

"Exigimos al alcalde que deje de mirar hacia otro lado y actúe de una vez. La salubridad de Málaga está en juego", ha dicho y ha advertido de que "la gestión del PP en el control de plagas es claramente ineficiente", desmintiendo "las afirmaciones del alcalde sobre el nuevo contrato del servicio".

Medina ha afirmado que "el alcalde mintió a los malagueños cuando aseguró que se iba a triplicar el presupuesto destinado al control de ratas y cucarachas". "Dijo que serían 1,2 millones de euros, pero la realidad es que la adjudicación se ha quedado en 900.000. Es decir, menos dinero, menos personal y menos medios para combatir una plaga que se está extendiendo por toda la ciudad".

También ha explicado que las denuncias vecinales "no dejan de crecer" y que el problema "es visible en parques, plazas y centros escolares". "Nos encontramos en el Parque María Luisa, donde las vecinas nos cuentan que las ratas son tan grandes que parecen conejos. Y este caso no es aislado". Por último, la edil socialista ha alertado también del riesgo sanitario en los entornos escolares.