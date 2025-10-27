El Palo reclama las mejoras pendientes

«Queremos que el paseo marítimo sea todo peatonal, con un carril bici, y que se elimine la carretera», resume Mercedes Pírez. La presidenta vecinal del Palo considera una anomalía esta vía de servicio en un paseo marítimo: «Es un peligro para los niños -muchos padres se quejan- y también un peligro para los camareros», destaca.

Por eso, la asociación de vecinos reclama firmeza al Ayuntamiento y que, con vistas al nuevo paseo marítimo, no termine cediendo a las presiones de algunos hosteleros.

«Están tanteando a todo el mundo», informa Eduardo ‘Lito’ González, vicepresidente de la asociación de vecinos.

Dirigentes vecinales del Palo, en la parcela donde piden la piscina municipal. / ARCINIEGA

Mercedes Pírez está convencida de que, sin el paso constante de vehículos, les irá mejor a sus negocios, como ocurre en la otra parte del paseo marítimo del Palo. «Y si se pierden plazas de aparcamiento, que el Ayuntamiento les dé una bonificación para el aparcamiento de Valle-Inclán, por ejemplo», propone.

La presidenta vecinal aprovecha para recordar que quedan muchas mejoras pendientes en el barrio y critica que el Consistorio «se mueve no a base de planificaciones, sino de elecciones; no hay un criterio para un barrio y una ciudad como la nuestra».

A este respecto, se muestra crítica con la gestión del concejal de Málaga Este Carlos Conde porque, «le insistimos en que, ya que está en un segundo periodo, hiciera proyectos de calado».

Sin embargo, remarca, esos proyectos de calado no han llegado, empezando por una piscina municipal, aprobada por unanimidad en un pleno en 2015, que proponen que se haga en la parcela frente al centro de salud, «porque las personas afectadas de la espalda o de problemas de salud en general, no podemos afrontar los gastos de una piscina privada».

La asociación de vecinos del Palo pide la conexión de calle Uruguay, en la foto, con la calle Olivar, en las Cuevas. / A.V.

El problema de la vivienda

En la misma línea, Mercedes Pírez echa en falta una política de viviendas sociales en El Palo, en una situación que considera crítica para los vecinos. «Se están alquilando habitaciones en el barrio por 500 o 600 euros; los alquileres de pisos van por los 1.200 euros y la gente está asfixiada. Málaga está creciendo pero está expulsando a sus habitantes», lamenta.

Mercedes Pírez aprovecha para criticar la propuesta de pisos de 35 m2 para jóvenes y destaca que la situación se agrava con la presencia de pisos turísticos en el barrio, muchos de ellos ilegales. «Para solucionar el tema del alquiler deben declarar la ciudad tensionada», estima.

Los vecinos denuncian el mal estado de la pasarela del arroyo Gálica. / A.V.

Con respecto a la nueva sede del Distrito de Málaga Este, en las antiguas cocheras de Pedregalejo en un edificio cuya intención inicial del Ayuntamiento era demolerlo, a su juicio «es más necesario un centro cívico, y no más despachos para los políticos».

La presidenta aprovecha además para reclamar más mantenimiento de elementos del paseo marítimo como el monumento a Emilio Prados, los paneles de la Generación del 27 o la pasarela del arroyo Gálica.

Por otro lado, recuerda que sigue sin poder comunicarse la calle Olivar de las Cuevas con calle Clavel, una promesa electoral de los populares de las dos últimas elecciones.

Por último, el dirigente vecinal Falele Rodríguez llama la atención sobre la presencia de ratas y suciedad en la calle Pedraza Páez, y pide que la futura biblioteca, en el antiguo grupo escolar de María Auxiliadora, en la avenida de la Estación, cuente con presupuestos para que sea una realidad.