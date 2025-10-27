Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros

Un castillo con torres de siete metros, un barco pirata gigante de 12 metros de eslora, una tirolina, gigantescos toboganes y una zona de pícnic para poder disfrutar de una jornada familiar al aire libre. Todo esto y mucho más es lo que ofrece el parque temático El Castillo de Cártama, donde niños de todas las edades pueden disfrutar de su amplia variedad de actividades y atracciones de forma totalmente gratuita.

Este parque debe su inspiración al Castillo de Cártama, una fortaleza musulmana del siglo X que otea la provincia desde su privilegiada ubicación, sobre la agreste cumbre del Cerro de la Ermita, en el municipio malagueño de Cártama. Para servir de tributo a este emblemático monumento, el Consistorio creó este parque que ofrece a sus visitantes gran cantidad de opciones de ocio con un fondo de postal ante sus ojos, rodeado de montañas y naturaleza.

De ese modo, este enclave cuenta con un castillo infantil gigante llamado 'La Fortaleza', formado por dos torres hexagonales de más de siete metros conformadas por toboganes de tubo y multitud de juegos como rocódromos, puentes colgantes, túneles y barras de bomberos, entre otros. A esto se suma 'La Carabela Fantasma', un barco pirata con 12 metros de eslora, más de 3 metros de manga, capacidad para un centenar de tripulantes y adaptado para niños con distintas capacidades que también cuenta con toboganes y diversidad de juegos.

Parques adaptados, tirolinas y canchas de baloncesto en este parque de Málaga

De igual modo, el reconocido parque malagueño dispone de un área infantil con juegos adaptados y columpios de integración, así como una zona de estimulación temprana para que los niños más pequeños puedan desarrollar sus habilidades sociales y psicomotrices mientras juegan.

Los menores también pueden disfrutar en este enclave de una tirolina de 20 metros, así como un campo de fútbol, canchas de baloncesto, un minicampo de fútbol para los más pequeños y un 'skate park'. Asimismo, el parque cuenta con parque canino, zona de calistenia y de gimnasia, así como una zona de pícnic y una cafetería, lo que permite a las familias disfrutar de una amplia variedad de opciones de ocio y gastronomía para pasar un completo día al aire libre.