El prometido Parque Frank Capra de Teatinos ya tiene constructora: las obras durarán un año

El prometido Parque Frank Capra de Teatinos da un paso relevante para convertirse en una realidad, después de que la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo haya propuesto a la constructora con la oferta más idónea para acometer las obras.

Hay que recordar que Urbanismo lanzó el pasado abril el concurso para adjudicar las obras del proyecto del parque de Frank Capra, que tendrá unas dimensiones de casi 51.000 metros cuadrados, ubicado entre la MA-20, la carretera A-357 y las calles José Luis Borges y Frank Capra.

De las veinte ofertas que se presentaron a la licitación pública, la mejor valorada ha sido la de Eiffage Construcción, una constructora que participa en otras obras relevantes de la ciudad, como es el carril Bus-VAO al PTA o el segundo tramo de ampliación del Metro de Málaga al Hospital Civil, entre otros.

El importe de adjudicación es de 7.490.335,60 euros (IVA incluido) y el plazo para ejecutar las obras es de 12 meses. Asimismo, en el acta de la Mesa de Contratación consultada por este periódico se indica que la constructora también ofertó hacerse cargo del mantenimiento de las plantaciones del parque durante un año desde la recepción e las obras.

Las otras ofertas

A falta de que se formalice la adjudicación de forma oficial, Eiffage ha presentado la mejor oferta de entre la veintena de propuestas que ha recibido la Gerencia de Urbanismo. Esas otras propuestas son:

Entre las UTE que han participado en el concurso público figuran: UTE Ferrovial Construcción, S.A. – Técnicas y Sistemas de Energía y Control, S.L.; UTE Heliopol, S.A.U. – Rialsa Obras, S.L.; UTE Albaida Infraestructuras, S.A. – Construcciones Garrucho, S.A.; UTE CHM Obras e Infraestructuras, S.A. – Padelsa Infraestructuras, S.A.; UTE Martín Casillas, S.L.U. – Explotaciones Las Misiones, S.L.U.; UTE CFVC Construcciones, S.L. – Movimientos Grupo OV, S.L. – Agrojardín Obras y Proyectos, S.L.; UTE Bilba Construcción e Infraestructuras, S.L.U. – Obras y Servicios Marca, S.L.; UTE ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. – IELCO, S.L.; UTE Vilor Infraestructuras, S.L. – Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A.; UTE Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, S.L. – Prodesur Construcción y Proyectos, S.L.; UTE Construcciones Majoin, S.L. – GC10 Gestión y Obras, S.L.; UTE Fonsán Gestión y Construcción, S.L. – Canteras de Almargen, S.L.; UTE Servicios Técnicos Napal, S.L. – Sardalla Española, S.A.; y UTE Gévora Construcciones, S.A. – Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L.

Por otro lado, las empresas que han concurrido de forma individual, además de Eiffage Construcción, S.A.,son: AFC Construcciones y Contratas, S.L.; Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U.; ECSA Obra Pública y Civil, S.L.; ORECO Balgon, S.A.; y FCC Construcción, S.A.

El parque

El diseño parte de una propuesta en la que se crearán áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí. Estos caminos presentan distintos tratamientos, según el uso que se lleve a cabo en cada uno, permitiendo el desarrollo de un amplio abanico de actividades.

La composición de esta red de recorridos delimita varios espacios pavimentados y zonas verdes con zonas de sombra. Así, el primer espacio se caracteriza por estar rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia.