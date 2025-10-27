Los sindicatos se concentran tras una nueva muerte laboral en Málaga: "Ya son 20 fallecidos. Es una lacra"

Los sindicatos CCOO y UGT de Málaga se han concentrado este lunes con motivo del fallecimiento el pasado sábado de un trabajador de 34 años tras sufrir una descarga eléctrica en el parque empresarial Santa Cruz. Las centrales sindicales han tachado de "lacra" la situación de siniestralidad laboral que atraviesa la provincia y han insistido en la necedidad de intensficar la cultura de prevención de riesgos laborales. En lo que va de año han fallecido ya 20 personas en sus puestos de trabajo, seis de ellos desde el pasado mes de agosto.

"Enviamos un afectuoso y respetuoso abrazo a la familia y nuestras condolencias. Condenamos este fallecimiento y exhortamos a las autoridades de que doten de medios a las inspecciones de trabajo para que puedan darle todo el sentido a la investigación" han comentado.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha afirmado que en la provincia se producen 60 accidentes diarios o bajas, pero solamente tres accidentes son sancionados por infracción de la norma social o de la normal de prevención.

"Tenemos que exigir una mayor dotación, con más personal en los servicios de inspección para garantizar esa reducción de la siniestralidad laboral. Es fundamental que haya en las empresas representación sindical. Con personas que representen a sus compañeros y delegados sindicales. De esta manera se podrían evitar estos datos", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general de UGT Málaga, Antonio González, ha lamentado que, cuando se cumple el 30 aniversario de la Ley de prevención de riesgos laborales, "sigamos constatando la precariedad y las graves carencias en materia de seguridad y salud laboral".

"Tragedias como esta, que podrían haberse evitado, ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de prevención y de garantizar que el trabajo no vuelva a costar una vida", ha añadido González.

La concentración de UGT y CCOO, con Antonio González y Fernando Cubillo en la zona central de la imagen. / L. O.

Reclaman un nuevo plan de choque

CCOO y UGT afirman que llevan varios meses esperando una reunión con la Junta de Andalucía y los empresarios de Málaga para abordar todos estos problemas.

"En junio habían fallecido ocho personas en la provincia, hoy vamos por 20 y esa reunión no se ha celebrado. No es que la reunión lo evite, pero pondría encima de la mesa herramientas y formación en prevención de riesgos laborales", ha comentado Cubillo por CCOO.

Los sindicatos vienen reclamando a la Junta nuevo plan de choque contra la siniestralidad a nivel andaluz para "garantizar" la integridad física y la salud de los trabajadores. "El actual ya ha cumplido su vigencia con una dotación apenas de un millón y medio de euros, una cifra escasísima frente a los once millones recaudados en sanciones en empresas de este mismo año", señala.

Málaga es actualmente la segunda provincia andaluza con mayor número de muertes laborales, con 20 trabajadores fallecidos en lo que va de año, solo por detrás de Sevilla, que registra 30. Andalucía alcanza las 95 muertes registradas hasta agosto, según datos propios de UGT.

"En Andalucía, cada tres días pierde la vida un trabajador y, cada cinco minutos, se produce un accidente laboral. Estas cifras son inadmisibles y reflejan un drama que podría haberse evitado con una prevención real y efectiva", ha afirmado desde UGT Antonio González , que exige a las administraciones competentes "medidas urgentes y eficaces para poner fin a esta situación y garantizar el cumplimiento de la Ley".